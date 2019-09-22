İktidar, metro sinyalizasyon sisteminde ‘yerli ve milli’ söylemini unuttu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankara’yı “metrolarla donatma” girişiminin sonuçsuz kaldığı dönemde, Ulaştırma Bakanlığı devreye girmişti. Şantiyelerinde ağaçların boy attığı metro inşaatları tamamlandı; 5 yıldır hizmet veriyor. Burada bir ayrıntıyı gündeme getirmek istiyoruz. Ankara metrolarında kullanılacak tren setlerinin bir bölümünün ihaleyi Çinli firmadan doğrudan alınması, bir kısmının başkentte üretilmesi ihale şartnamesine bile konmuştu. Başkentin sanayi merkezi OSTİM’deki işletmeler, koşulu şartnameye koydurmanın gururunu kısa süre yaşayabildi. Bütün tren setleri hiçbir yerli katkı olmadan üretildi ve şartnameye uyulmadı. AKP iktidarının bir hedefi tutmamıştı.

Başka bir örnek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer iktidar sözcülerinin sürekli gündeme getirdikleri “yatay yapılaşma” konusu... AKP iktidarı döneminde İstanbul, deniz seviyesinden epeyce yükseldi. Başkent Ankara’da en dramatik örnek Büyükşehir Belediyesi’nin böğründeki inşaat. AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir firmanın yürüttüğü inşaat, aldığımız bilgilere göre yalnızca göğe doğru değil, tersi yönde de ilerliyor. Tam karşısında bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanına “millet bahçesi” yapılacak olması da binaları satış açısından çekici kılmamış. Zararın giderilmesi için şimdi bazı blokların İller Bankası ve Tapu Kadastro’ya kiralanması gündemde...

Atatürk, “İstikbal göklerdedir” diye hedef koymuştu, iktidar bunu “İnşaat göklerdedir” diye anlamış durumda. “Yatay” sözcüğünün iktidar sözcülerinin kafalarındaki çağrışımını merak ediyoruz?

ÖRNEK İSTANBUL'DAN

İktidarın, “söylediğinin tam tersini yapma” uygulamasına son örnek İstanbul’dan geldi. İstanbul’daki metroların sinyalizasyon işlerinin ASELSAN-TÜBİTAK tarafından yapılması kararlaştırılmıştı. Hedef sistemlerin “yerli ve milli” teknolojiyle üretilmesi ve kaynağın yurtiçinde kalmasının sağlanması idi. Ancak gelen haberler “yerli ve milli” sözcüklerinin anlamının da değişmeye başladığını gösteriyor. Türk savunma elektroniğinin amiral gemisi ASELSAN, Ankara metrosunu daha önce kendi teknolojisiyle modernize etmişti. İstanbul M1 hattının tüm sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi de yapılan protokol ile yine bu kuruma verilmişti. Çalışmaların hızla sürdüğünü öğrendik. Aldığımız bilgiler, projenin sorunsuz ilerlediği, ASELSAN-TÜBİTAK konsorsiyumunun sistemi üretme konusunda zorlanmasının söz konusu olmadığı yönünde.

21-B İLE ALDI

İktidar kulislerinden gelen bilgiler, yine iktidara yakın olarak nitelenen bir firmanın üstlendiği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, İstanbul Havalimanı-Halkalı 1 ve 2. Etap hatlarında, sinyalizasyon sisteminin yabancı bir firmaya verilmesinin istendiği yönünde. İktidar kaynakları, sinyalizasyonu yabancı firmaya vermek isteyen AKP’ye yakın firmanın metro yapım işini, “pazarlık usulü ile 21-b kapsamında” aldığı bilgisini de veriyor.

Yabancılara verilmesi durumunda İstanbul’daki metro hatlarında kullanılan sinyalizasyon sistemleri farklı farklı olacak. Üretilen teknoloji yaygınlaşmayacak, kaynak dışarıya aktarılacak ve önümüzdeki süreçte bir yeteneğe ulaşılması engellenmiş olacak.

İktidarın “yerli ve milli” söyleminin İstanbul metroları için ne anlama geldiğini takip edeceğiz...