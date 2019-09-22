‘Akademisyenler görevlerine dönsün’ önergesi

CHP’li Özdemir, OHAL KHK’leri ile yükseköğretim kurumlarından ihraç edilen öğretim elemanları için OHAL Yasası’nda değişiklik önerdi. OHAL döneminde üniversitelerin “büyük tahribata uğratıldığını” dile getiren Özdemir, “OHAL’in ilan edilmesiyle, OHAL’in ilan edilmesine neden olan paralel yapının dışında, bu durum maalesef bir fırsata çevrilerek siyasi iktidarın kendine yakın görmediği çok sayıda kamu personelinin ihraç edildiğini” belirtti.

Özdemir, “Fırsata çevrilen OHAL rejimi, özellikle akademisyenlere karşı ciddi şekilde kötüye kullanılmıştır.12 KHK ile yükseköğretim kurumlarındaki görevlerinden ihraç edilen akademisyen sayısı 6 bin 81 olurken, bu kişiler içinde işe iade edilenlerin sayısı sadece 174 olarak kaydedilmiştir. Yine OHAL KHK’leri aracılığıyla bugüne kadar 549 barış imzacısı kamudan ihraç edilirken, 505’i hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve yüzlerce akademisyen yurtdışına gitmek durumunda kalmıştır. Bu süreçte ülkenin gelenekleri olan, en köklü ve başarılı üniversiteleri, fakülteleri ve bölümleri hedef alınarak ya tahrip edilmekte ya da ortadan kaldırılmak istenmektedir. Siyasi saiklerle açılan soruşturma ve yürütülen davalarla akademisyenlerin en temel insan hakları ellerinden alınmakta ve neredeyse yaşam haklarına dahi izin vermeyecek uygulamalarla köşeye sıkıştırılmaktadır” dedi.