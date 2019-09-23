Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından suç duyurusu

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yeniden tutuklama talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve tutuklama kararı veren hakim ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor.