HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, "Sayın Demirtaş’ın hangi saik ve yöntemlerle yeniden tutuklandığına ilişkin yargı skandalını belgeleriyle ortaya koyacağız" dedi.
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından suç duyurusu
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yeniden tutuklama talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve tutuklama kararı veren hakim ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 11:00