Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontroller için Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tektikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor." dedi.

Özel kalem müdüründen açıklama

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Çeliker, Bahçeli'nin Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çeliker'in açıklaması şu şekilde:

"MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor..."