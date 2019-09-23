MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontroller için Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tektikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor" dedi. MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ise ilk yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor..." ifadelerini kullandı.

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Koca, “Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durum söz konusu değil. Ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bununla ilgili tedaviye başlandığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisi devam edilmiş olacak. Herhangi bir kardiyak veya beyin veya vasküler bir patolojinin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş olsun. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi bir enfeksiyon değil. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor, herhangi bir ciddiyetinin olmadığını gözlemlemek mümkün. Ben de görüştüm, kendileriyle de konuştum" diye konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi. Bahçeli'ye, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefon ile aradı. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu.