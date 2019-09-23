MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye zatürre teşhisi

40 derece ateş ile hastaneye getirilen, Bahçeli’nin bir ara bilinci yerinde değildi ancak daha sonra ateşinin 37,5’a kadar düşmesiyle bilinci yerine geldi. Hastane doktorları Bahçeli’nin tedavisi için yoğun bir şekilde çaba sarfediyor. Başkent Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal tedavi sürecini yönetiyor. Bahçeli’nin doktorları ilerleyen saatlerde resmi açıklamayı yapacaklar ancak MHP Lideri, bu geceyi hastanede geçirecek.

ZATÜRRE NEDİR?

Genellikle ateş, öksürük balgam gibi belirtileri bulunan Zatürre, ilerleyen evrelerde ciddi nefes darlığı, tansiyon ve bilinç bulanıklığına neden olabilmektedir. Peki, belirtileri belli olan Zatürre nedir ve tedavisi nasıl yapılacak? İşte, oldukça tehlikeli olan bu hastalık hakkında detaylı bilgiler

Zatürre, belirtileri doğru tedavi edilmezse büyük sıkıntılara neden olabilmektedir.

Zatürrenin tıbbi adı pnömonidir. Akciğerin iltihabıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilir. En sık görülen, hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Akciğerde meydana gelen bu enfeksiyon, alveol adı verilen havayla dolu küçük akciğer keseciklerine iltihap hücrelerinin birikmesine ve yine bu alana kan damarlarından gelen serumun dolması şeklinde ortaya çıkan, bazen ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. İçleri serum sıvısı ve iltihap hücreleri ile dolan, yani hava içeriğini kaybeden alveoller solunum işlevlerini yerine getiremezler.

Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülür.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada her sene 100 kişiden 1-2’si zatürre olmaktadır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre her yıl yaklaşık 90 bin zatürre vakası görülmektedir. Bu hastalardan 2-3 bini hayatını kaybetmektedir. Zatürre mikrobunun antibiyotiklere karşı direnç kazanması da bu hastalığın ciddiyetini arttırmaktadır.