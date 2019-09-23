CHP'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'li Öztrak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun diliyoruz. Umarız kendisi sağlığına bir an önce kavuşur" dedi. Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Yargı Paketi taslağı partimize bugün iletildi ancak bunca yaşanan şey arasında bu paketin samimiyetine ne kadar güvenilir sizin takdirinize bırakıyoruz.

Ülke yönetilmiyor savruluyor.

Biz bunları söylerken onlar Tank Palet fabrikasını peşkeş çekmenin peşinde. Binayı satsanız ne olur kiralasanız ne olur? Benim mühendislerimin geliştirdiği tank modelini, benim ülkemin işçisi üretecek ama biz Katar ordusundan alacağız.

Bu konuda ciddi usulsüzlükler var, dava açacağız.