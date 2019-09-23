CHP'den IMF açıklaması: Gizli saklı bir görüşme yapmadık

CHP Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı yaptı. Öztrak sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarından gelen IMF heyeti ile görüşme sorusu üzerine Öztrak şu açıklamayı yaptı:

"Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık. Raci beyin haberi yoksa onun sorunu. IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır.

Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş magribi gibi atlamasın. Bizde gizli olan birşey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır.

"IMF'Yİ BAKANLIK DAVET ETMİŞTİR"

Öztrak başka bir soru üzerine "İktidar dördüncü madde görüşmeleri kapsamında ne kadar muhatap ise biz de öyleyiz. İktidar tarafında bir telaş görüyorum. Bunlar nereden çıkıyor. Hele hele bunu IMF icra direktörü olarak gönderdiğimiz bir ismin bilmemesi tuhaf. Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, Hazine'nin haberi yoksa bu bizim meselemiz değil. Benim Hazine Müsteşarı olduğum dönemde IMF muhalefetle görüştü. Henüz iktidara gelmediği dönemde AKP ile de görüştüler. Bu görüşmeler periyodiktir. IMF üye ülkelerin ekonomilerini denetler ve raporlarını açıklar. Bu onun hem üyesi olan ülkeye hem de üyesi olan diğer ülkelere olan borcudur. Bu rutin bir iştir. Ama yönetimdeki iktidarın çağırması gerek. Demek ki çağırmışlar. Siz duydunuz mu bu çağrıyı? Biz açıklardık, saydamlığın ülkede geldiği durum ortada" ifadesini kullandı.

IMF İCRA DİREKTÖRÜ RACİ KAYA NE DEMİŞTİ?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantının bilgileri dahlinde olmadığını iddia ederk, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" ifadelerini kullanmıştı.