Memleketin menfaati varsa konuşuruz

Yargı paketi konusunda MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Tabii bunun tartışılacağı yer komisyonlardır ama biz yine de hiçbir görüşü peşinen reddetmeyelim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a yapılacak çalışmalarla ilgili talimat veren Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim görüşümüz şu; kimden gelirse gelsin ülkenin, insanlarımızın menfaatine bir düzenleme varsa oturalım, konuşalım. Ama doğruyu söylemekten de asla çekinmeyelim. Katkı sağlayacağımız yerlerde katkı sağlayalım, eleştireceğimiz, karşı çıkacağımız yerler varsa bunu şeffaf bir şekilde anlatalım” ifadelerini kullandığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, yargıdaki sorunların çözülmesi için ciddi bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek “Bu anlayışla hazırlanan yargı paketleri sorunları çözmez” dediği öğrenildi.