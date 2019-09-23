Erdoğan: Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada birinci sırada. Türkiye iklim değişikliğiyle başarıyla mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesinin farkındadır.Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz."

"Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında azalttık. Ülkemiz genelinde iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik."

"Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız."