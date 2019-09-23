HDP, Parti Meclisi’nin sonuç bildirisini yayımladı



HDP, yaptığı açıklama ile Parti Meclisi’nin 21 Eylül’de Ankara’da toplandığını duyurdu. Açıklama ile Parti Meclisi’nin sonuç bildirisi yayımlanırken, Parti Meclisi’nde, Suriye politikası, bazı belediyelere atanan kayyımlar, eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında verilen “yeniden tutuklama kararı” gibi konuların ele alındığı aktarıldı.

1 Ekim’de TBMM’ye getirileceği belirtilen “yargı paketi” konusunda “dağ fare doğurdu” nitelendirmesine yer verilen bildirgede, “Toplumun beklentileri dikkate alınmaksızın AKP-MHP iktidar blokunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bu düzenleme, demokratik yargı reformu olarak nitelenemez. Yargı, iktidarı ve muhalefetiyle bütün toplumu ilgilendiren bir konudur. Türkiye’nin göstermelik düzenlemelere değil, gerçek reforma ihtiyacı vardır. Bu nedenle başta hukuk örgütleri olmak üzere bütün toplum kesimlerinin katılımıyla hazırlanacak ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak bir demokratik yargı reformu için Meclis’i göreve çağırıyoruz” denildi.