Erdoğan: Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.

Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez.

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.

Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet ve ahlak üzerine bina ettiğimiz girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.

Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ eylemlerinden en çok etkilenen ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.

Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. 8 yılda 40 milyar dolar destek yaptık. Bize gelen destek şu an itibariyle 3 milyar eurodur.

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir.

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Oraya güvenli bölge inşa edebiliriz. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz Kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını üç milyona kadar çıkartabiliriz.