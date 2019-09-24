CHP’den yargı paketi için komisyon

AKP’nin önceki gün ilettiği yargı paketiyle ilgili olarak CHP’de bir komisyon kurulması benimsendi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un başkanlık edeceği komisyonun yargı paketi konusundaki görüşünü bu hafta sonuna kadar belirleyeceği ifade edildi.

Özkoç, yargı paketi kapsamında ele alınması beklenen af düzenlemesiyle ilgili kendilerinin iki temel kırmızı çizgisi olduğunu, uyuşturucu imal edilmesi ile satılması ve kadına karşı şiddet suçlarında herhangi bir af değişikliğine karşı olduklarını ifade etti. Özkoç, CHP’nin bu iki suç grubuna yönelik bu pakette ya da daha sonra gelecek herhangi bir pakette yer alacak af düzenlemesine karşı tavrının çok net olduğu dile getirdi.

Özkoç; yargı paketinde yapılan değişikliklerin yeterli olmadığını, yargı bağımsızlığı konusunda kapsamlı bir anayasa değişikliği yapılması gerektiği gerektiğini belirterek, “Öncelikle biz darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa değişikliği istiyoruz. Bizim talebimiz öncelikle anayasa değişikliği yapılması” diye konuştu.