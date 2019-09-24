Saray ödeneği ikiye katladı

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 2018 yılı giderlerine ilişkini denetim raporunu yayımladı. Başlangıç ödeneği 845 milyon lira olaran Saray, harcamalarını katlayarak kamu kaynaklarından yıl içinde 1 milyar 648 milyon 678 bin lira bütçe kullandı. Rapora göre Saray; günde 4.5 milyon liradan fazla para harcadı. Saray’ın personeli için yılda 181 milyon, temsil ve tanıtma için 48 milyon, mutfak için 5.3 milyon, giyecek için 10 milyon, temizlik için de 3.8 milyon lira harcadı.

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 yılına ilişkin mali denetim raporlarını yayınladı. Sayıştay’ın Saray’ın hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle:

Saray bütçesine milyarlık ekleme: Cumhurbaşkanlığı’na 2018 yılında merkezi bütçeden başlangıç ödeneği olarak 845 milyon TL ayrıldı. Ancak Saray’ın bütçesine yıl içinde 1 milyar 9 milyon TL’lik ekleme yapıldığı Sayıştay raporuna yansıdı. Saray’ın harcamalarının 2018’de toplam 1 milyar 648 milyon 678 bin TL’ye ulaştığı belirlendi. Bütçeden harcanmayan miktar ise 70 milyon TL olarak raporlandı.

Günde 4.5 milyon: Bütçesine 1 milyar lira ‘ekleme’ yapılan Saray’ın 2018 yılı için aylık harcamasının 137 milyon, günlük 4.5 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı.

Aylık maaş 59 bin TL: Sayıştay’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Ödeneği” kaleminden 12 ayda toplam 708 bin TL maaş aldığı görüldü. 2017’de ayda devletten 53 bin 300 TL maaş alan Erdoğan, 2018’de maaşını 59 bine yüksellti.

Personel artışı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ek kurullar, danışma kurulları ve danışmanların danışmanları ile tartışılan Saray’ın yıllık personel gideri de 106 milyon TL’den, 181 milyon TL’ye yükseldi. Memur giderlerinde ciddi bir artış olmazken, sözleşmeli personel gideri ikiye katlanarak 107 milyon TL olarak açıklandı.

Saray’ın ‘görevlileri’: 2017’de “mal ve hizmet alım giderleri”ne 156 milyon TL harcanan Saray’da bu kalem 2018’de 428 milyon TL’ye yükseldi. En ciddi artış ise “görev giderleri” başlığında oldu. 2017’de görev gideri olarak sadece 42 bin TL harcama yapan Saray, 2018’de görev gideri olarak 258 milyon TL harcama yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı’nın takdiri ile her türlü temsil ve ağırlama giderlerine 2018’de 48 milyon 809 bin TL harcadı.

Saray mutfağında da yangın var: Saray’ın mutfağında kullanılan malzemelerin yer aldığı “Beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzeme” başlığında 2017’de 2.6 milyon TL olan giderler 2018’de ikiye katlanarak 5 milyon 311 bin 427 TL’ye yükseldi. Saray’ın temizliği için de 2018’de 3.8 milyon TL değerinde ekipman alındı. 2018’de kırtasiye masrafları 2.2 milyon TL olurken, “Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri” için 10 milyon TL harcandı. Saray’ın ısıtma, elektirik ve su gibi fatura harcamalarından oluşan “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kalemi de 1 yılda 25 milyon 587 bin TL’den 40 milyon 988 bin TL’ye yükseldi. Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri için de 2018’de 4 milyon 179 bin TL harcanması dikkat çekti. Saray’ın 2018’deki “yem” masrafları bile 145 bin TL olarak açıklandı.

637 milyonluk açık: Sayıştay’ın “Faaliyet Sonuçları Tablosu” na göre 2018’de 305 milyon TL gelir gösteren ve 943 milyon 646 bin 861 TL harcadığını belirten Saray, 637 milyon 805 bin TL ekside göründü. Raporlara göre, toplam harcaması 1.6 milyar TL olan Saray’ın geride kalan 705 milyonluk harcamasının ayrıntısı faaliyet raporlarında yer almadı.

Vergi ve ‘bağış’ katlandı: Raporlara göre 2017’de 31 milyon 893 bin TL olan Saray gelirleri, 2018’de 305 milyon 841 bin TL’ye yükseldi. 2017’de 24 milyon TL vergi geliri açıklayan Saray, “gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler”, “mal ve hizmet vergileri”, “damga vergisi” başlıklarındaki gelirlerini 41 milyon 814 bin TL olarak açıkladı. “Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” başlığında 2017’de 95 bin 750 TL gelir gösteren Saray, bu kalemde 2018’de 188 milyon 731 bin TL gelir açıkladı. 188 milyonun merkezi bütçeden alındığı belirtilirken, kurum ve kişilerden alınan bağış da beşe katlanarak 495 bin TL’ye yükseldi.

Yatırımlar değerlendi: Saray’ın 2017 ve 2018 bilanço karşılaştırmasında arazi ve arsalarında herhangi bir değişim görülmezken, “taşıtlar hesabı” 446 milyon TL’den 506 milyon TL’ye yükseldi. Saray’ın “Yapılmakta olan yatırımlar” hesabında da 2017’de 1.2 milyar TL olan birikim 1 milyar 944 milyona yükseldi.