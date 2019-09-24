Şişli’nin mülkleri Şişli’nin olacak...

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli’nin en büyük sorunlarından birinin yapı stoku olduğunu belirterek “İlçemizde zemin sağlam ama binalar ömrünü tamamlamış durumda. Bu sorunları ortadan kaldıracak çalışmaları hazırlıyoruz” dedi. Mali değeri bugünkü parayla 400 milyon dolar olan 9 taşınmazın yeniden belediyeye kazandırılacağını da anlatan Keskin, “Açılan davalar bitmek üzere. Şişli’nin mülkleri yeniden Şişli halkının olacak” diye konuştu. Keskin, Şişli’de yapacaklarını ve güncel konulara ilişkin sorularımızı yanıtladı.

KOMŞU MASASI

Göreve geldiğinizde ilk ele aldığınız konu ne oldu. Neler yaptınız?

Şişli Belediyesi’yle işi olan herkese dokunabilmek için “Komşu Masası” uygulaması başlattık. Vatandaşlarımız, ister telefonla isterse internetle şikâyet, talep ve isteklerini iletiyorlar. Birimlerimiz 48 saatte dönüş sağlıyor. Yaşlı nüfus için evde bakım üzerine çalışmalar yapıyoruz. Sadece evde bakıma değil, aslında sohbet etmeye bile ihtiyacı var insanların. Şişli’de yaşayan nüfusumuzu kategorilere ayırdık ve hizmet alanlarımızı belirledik. Şile’de var olan bir dinlenme tesisimizde şehit, gazi yakınları, dezavantajlı gruplar ve hiç hayatında deniz görmemiş yurttaşlarımızı birer hafta misafir ettik. İnsana dokunan projelerle başladık. Örneğin kooperatifçilik konusunda bir çalışma yaptık. Şişli’de direkt üreticiden tüketiciye ulaşarak coğrafi ürünleri buluşturmak istiyoruz. Ekrem Bey’in seçimden önce söylediği yoksul vatandaşlara süt verme projesi gündemde...

Rant belediyeciliğine karşı halk kazanacak demiştiniz. Şişli’de “rantçılık” ortadan kaldırıldı mı? Neler yaptınız?

İmar yoğunluğuna izin verilmeyecek. Örneğin, Cumhuriyet Mahallemizin içinde bulunan çok katlı binalar var. Milyon dolara binalar satılıyor ama oradan geçerken korkuluyor. Sokak kötü, cadde kötü. Bir peyzaj yok. Her yeri daha iyi rehabilite etmek için çalışıyoruz. Doğaya, bulundukları konuma uygun çalışmalar yapacağız. Asla ve asla “rant anlayışına” izin vermeyeceğim.

Belediyenin bazı mülkleri çok ucuza verilmişti. Açılan davalar ne durumda ?

Bizim 9 taşınmazımız bir vakfa devredilmişti. Göreve geldiğim gün bunları Şişli halkına iade edeceğimi belirtmiştim. İlk mecliste evet oyları ile bu vakıflardan tüm hakları geri aldık. Bugünkü parayla mali değeri 400 milyon dolar olan 9 taşınmazımızı da almak üzereyiz. Şişli’nin mülkleri yine Şişlililerin olacak.

YERİNDE DÖNÜŞÜM

Şişli’deki kentsel dönüşüm projeleriniz nelerdir?

Biz kentsel dönüşümü “yerinde dönüşüm” olarak değiştirdik. Bizim can alıcı İzzetpaşa, Kuştepe, Mahmutşevketpaşa gibi mahallelemiz var. Bu problemli mahalleler sadece Şişli’nin değil aynı zamanda İBB ve Çevre Bakanlığı’nın da sorunu. Bu konuları ortak bir anlaşmayla çözüm yoluna sokacağız. Şişli’nin en temel sorunlarından biri de yapı stoğu. Bu ilçenin yapı stoğu çok eski. Dolayısıyla beton ömrünü tüketmiş. İlçemizde zemin sağlam ama binalar ömrünü tamamlamış durumda. Bu sorunları ortadan kaldıracak çalışmalar proje aşamasında hazırlıklar sürüyor.

MAHALLE EVLERİMİZ Kadınlar ve çocuklar için neler yapıyorsunuz?

En önemsediğimiz işlerden bir tanesi de her mahallede “mahalle evleri” yapmak. Mahalle evlerinin kapsamında çocuk, genç, kadın, yaşlı nüfusumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler olacak. 0 - 3 yaş arasındaki çocuklara kreş, gençlerimize hem spor hem de eğitimlerine katkı sunacak destek, kadınlarımıza beceriler kazandırmak için eğitimler ve yaşlı nüfusumuzu da hayata kazandıracak kütüphaneler, kafeler kurduk. Elimizde olan 9 kreş, bilim evi ve gündüz bakım evini yeniliyoruz. Ayrıca Şişli’de 61 okulumuz var. Tamamını yeniledik. 10 BİN ARAÇLIK OTOPARK Şişli’nin en temel sorunu trafik, otopark ve yeşil alan. Neler yapacaksınız?

Şişli, yeşil alanı olmayan, betona boğulmuş bir yer. Çalışmalarımız var. Şişli’nin gece ve gündüz nüfusu arasında 15 kat fark var. Gündüz nüfusu 3 - 4 milyon gece 274 bin. Lokasyon olarak geçiş noktasındayız. 14 noktada 31 otopark yapma sözü vermiştik. Bunları hayata geçireceğiz. Tabii bunlar maliyeti olan işler. Hemen yapılması kolay olmuyor. Ancak 10 bin araçlık otopark yaparak bu sorunu kısa sürede çözeceğiz.

‘SİVİL KAHRAMAN'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Canan Hanım, siyasi bir kimlik. İstanbul’un alınmasında genel başkanımızdan sonra en önemli isim. İstanbul’u aldığımız için “cezalandırma davası” olarak karşılık aldık. Bu bir hukuk garabetidir. Mahkemelerin durumu belli. Bugüne kadar Cumhuriyet davası, Sözcü davası gibi davalarda mahkemelerin verdiği kararlardan gördük ki hukukla alakası yok. Canan Kaftancıoğlu davasının 3 oturumunu izledim, insanın vicdanı sızlıyor. Türk adaleti bu kadar yerlerde süründürülemez. Canan Kaftancıoğlu bugünün sivil kahramanıdır.

BU GÖZDAĞI

HDP’li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atandı. Bir belediye başkanı olarak nasıl karşılıyorsunuz?

Eğer yanlış bir şey yapılıyorsa, kanun belli, gereği yapılmalı. Daha 4 ay önce seçilmiş insanları görevden alıyorsanız neden adaylaştırdınız? Geçen günlerde Ahmet Türk ile bir program vesilesiyle bir araya geldik. 1 Nisan günü görevden alınması için yazısı yazılmış. Ekrem Bey’in seçimiyle ara verilince, beklemişler. Bir haksızlık var. Teröre kim bulaşıyorsa lanetleriz. Ama suçları yoksa da görevden almayı haklı bulmuyorum. Bunu gözdağı olarak nitelendiriyorum.