MHP'li Yalçın Akşener'i sert sözlerle hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Semih Yalçın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çirkin ifadeler kullandı.

Daha önce de pekçok kez Akşener'e ilişkin kadın düşmanı söylemlerde bulunan Yalçın, Akşener için "Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy" ifadelerini kullandı.

Akşener'in katıldığı bir televizyon programının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın'ın Akşener'e hakaret içeren paylaşımlarından bazıları şöyle:

"Habertürk’te Altaylı'nın aklamaya ve cilalamaya çalıştığı Müdire, MHP’ye küçük ortak diyerek hâlâ pervasız, ölçüsüz, ayarsız, dengesiz ve çirkin ifadelerle saldırılarını sürdürmektedir.