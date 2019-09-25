Selçuk Bayraktar'dan Ahmet Kaya paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi BAYKAR firmasının Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini de yürüten Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya’nın şarkısını paylaştı.

Ahmet Kaya’nın “Kendine iyi bak” şarksını paylaşan Bayraktar’a bazı takipçileri tepki göstererek takipten çıkarken bazı takipçileri de Ahmet Kaya için sevgi mesajları paylaştı.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, “Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken. ‘Bir bebek özleminde seni aramak var ya, Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya…’” ifadelerini kullandı.





