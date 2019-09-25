Sistemin aksağı bürokrasi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı 300 başlıktan oluşan raporda, bakanlıklar ve bağlı kurumlarla ilgili ayrıntılı analizlere yer verildi. Anayasa ve yasal bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı, bazı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve TBMM’nin işlevinin artırılması için içtüzük değişikliği yapılmasıyla tıkanıklıkların aşılabileceği kaydedildi. Bundan sonraki süreçte tıkanıklık yaratan bürokratların hızla değişimine gidileceği belirtiliyor.

Yerel seçimlerin ardından parti içinden yeni sisteme yönelik eleştirilerin de yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında aksaklıklar ve eksikliklerin belirlenmesi için yapılan çalışmada, yeni sistemin yüzde 99 başarılı olduğu sonucu çıkarıldı. Oktay’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimine yaptığı sunumda, 300 başlıkta sistemin getirdiği değişikliklerin yansımaları değerlendirildi. Sistemde yaşanan sıkıntı ve aksaklıkların uygulamadan ve bürokrasiden kaynaklandığı saptaması yapılırken, başarılı bulunmasındaki gerekçeler de şöyle sıralandı:

“Yeni sistem için anayasa değişikliği yapılırken vesayetin ortadan kaldırılarak bütün kurumların demokratik denetime açılması, anayasal krizlerin ortadan kaldırılması ve devlete işlerlik kazandırılması hedeflendi. İlk iki hedef başarıldı. Devlete işlerlik kazandırılması konusu ise uygulama meselesi. Bürokraside sorunların çözümünde devletin üst makamlarına ayak uyduramaması nedeniyle uygulamada sıkıntı yaşanıyor.”

Oktay’ın çalışmasında bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili ayrıntılı performans analizi de yar aldı. Bir parti yöneticisi, “Herhangi bir daire başkanlığa bile kaç talep gelmiş, kaç tanesi imzalanarak onaylanmış, kaç tanesi bekliyor, bekleme süresi ne kadar, ne kadarı reddedilmemesine karşın reddedilmiş tüm bunlar ayrıntılı olarak her kurumla ilgili istatistikler raporda yer alıyor. Tüm kurumlara bakılmış” bilgisini verdi.

‘AYAK UYDURAMAYAN BÜROKRAT GİDER’

Parlamenter sisteme dönüşün kesinlikle düşünülmediğini, bir anayasa değişikliği de olmayacağını kaydeden AKP yöneticileri, uygulamayla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da kararlarla bazı düzenlemelerin olabileceğini, vatandaşın işinin daha hızlı görülmesini sağlayacak mekanizmaların hareketlendirileceğini, bu mekanizmalara ayak uyduramayan bürokratların değiştirilmesi yoluna gidileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararnameler yoluyla işleyişle ilgili bazı rötuşlar yapabileceğini kaydeden parti yöneticileri, “Biraz uygulamayı da görmemiz lazım. Bir senede bunun görülmesi mümkün değil. Kervan yolda düzülür. Sistem oturdu, sadece bazı konularda ince işçilik gerekiyor. Yeni sistem mutlak anlamda başarılı. Maalesef bürokratlar, kendi mevkilerinde çözülecek meseleleri yukarıya havale ederek tıkanma yaşanmasına neden oluyor, orada bir direniş var” görüşünü dile getirdi.

MECLİS’İN SIKINTISI İÇTÜZÜK’TENMİŞ!

TBMM’nin işlevsiz kaldığı eleştirilerinin de değerlendirildiği çalışmada, içtüzük değişikliğiyle TBMM’ye işlerlik kazandırılması gerektiği saptaması yapıldı. AKP yöneticileri, Meclis’te bakanlıkların yasama taleplerini tam anlamıyla tespit edecek ve üzerinde çalışma yapacak bir yapının olmadığını, konuyla ilgili bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Siyasi parti gruplarının ya da milletvekillerinin hazırladığı yasa önerilerinin nasıl görüşüleceğine kadar esaslı bir içtüzük değişikliğine ihtiyaç olduğunu savunan AKP yöneticileri, “Parlamentoda öyle bir içtüzük yapmalıyız ki milletvekilleri, milletvekili olduğunu hissedebilsin. Daha önce içtüzükte yapılan değişiklik şekli uyumlu, içerik uyumlu değildi” diye konuştu.

VEKİLLERİ RAHATLATMAK İÇİN NÖBETÇİ BAKAN

AKP yönetimi, vekillerin ‘bakanlara ulaşamıyoruz, taleplerimizi iletemiyoruz’ diyerek yeni sistemle ilgili eleştirilerini ortadan kaldırmak için geçen yasama yılının sonunda başlatığı ‘nöbetçi bakan’ uygulamasını sistemli hale getirecek. Bakanların yurt içi ve yurt dışı programlarına göre her hafta ya da her gün bir bakanın mutlaka TBMM’de olması sağlanarak vekillerin yeni sistemden kaynaklı yakınmaları önlenmiş olacak.