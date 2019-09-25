Kılıçdaroğlu: Hemen seçim olacakmış gibi çalışıyoruz

Kılıçdaroğlu Moda Deniz Kulübünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap yerel yönetimlerdi" diyen Kılıçdaroğlu, ikinci etebın ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri olduğunu vurgulayarak 'Biz hemen seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten' dedi.

(Muhalefetin IMF görüşmesi) IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil.

(Akşener'in açıklamaları) Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var. Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım. Bu demek değildir ki eski sisteme dönelim.

(31 Mart seçimleri soruşturmaları) İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri neticesinde yenilendi. O dönemde yapılan siyasal iktidar acaba ben İstanbul'u nasıl vermem, ranttan 17 yıldır besleniyorum, nasıl sürdürürüm dedi. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Sayın İmamoğlu her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak, biz de takipçisi olacağız.

(Seçim açıklaması) Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimlerde Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etap Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin seçimleridir. Biz hemen seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten.