CHP, 28 Eylül’de 5 ana panel ve çok sayıda katılımcıyla Suriye’de çözümü konuşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 28 Eylül’de düzenlenecek konferans öncesi konuya ilişkin dün Beyoğlu’ndaki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir toplantı düzenledi. Suriye sorunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı konferansın detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağbaba’ya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Mazlume Oruç katıldı. Konferansa ilişkin bilgi veren Ağbaba, “Konferansımız, Suriye Sorunun Uluslararsı Boyutu, Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar, Toplumsal Yaşam ve Uyum, Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları, Yerel Yönetimlerin Rolü, Sorunlar, Öneriler olmak üzere beş ana panelden oluşacak ve Suriye meselesinin tüm boyutları tartışılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, soruları yanıtlarken, hükümetten katılım olup olmayacağına ilişkin soru üzerine bütün siyasi partilere çağrı yaptıklarını ifade ederek, diğer siyasi partilerden katılımla ilgili bilgi geldiğini ancak AKP’den henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi. Suriye’den davet edilen birkaç kişinin vize problemi nedeniyle konferansa katılamayacağını belirten Ağbaba, “Bu kişiler rejimden mi muhalefetten mi” sorusuna, “Bu konuda uzman olan kişileri davet ettik, bazılarıyla ilgili vize problemi yaşandı. Konferansa gazeteci kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle Suriye’den katılımcılar var” dedi.

Ağbaba, Suriye muhalefetinden katılımcı olup olmayacağı yönündeki soruyu da “Onlar da davet edildi. Suriye’deki sorunu yaşayan herkesin davet edildiğini söylemek mümkün” diye yanıtladı. Ağbaba, PYD ile ilgili bir soruya “PYD’den kimseyi davet etmedik. PYD 2015’ten beri Türkiye kanunlarında terör örgütü olarak geçiyor, o nedenle. Kürtlerden katılımcı ve gözlemci olacağını söylemek mümkün” yanıtını verdi. Konferans, 28 Eylül’de Grand Tarabya’da gerçekleştirilecek.