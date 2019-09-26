TBMM Başkanlığı Anayasa'yı ikinci plana attı, 'sehven' dedi

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Meclis’in yayınladığı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü” kitapçığında, Anayasanın, başlık düzenine ve önem sırasına aykırı olarak içtüzükten sonra yer almasını soru önergesi yoluyla gündeme getirerek, kitapçığın son baskısındaki maddi hatalar ve değişikliklerin sebebini sormuştu. Tanal, “Önem sırasına göre bakıldığında Anayasa, Meclis İçtüzüğünden daha mı önemsizdir?” sorusunu yöneltmişti.

MECLİS İTİRAF ETTİ: DAĞITIMA VERİLMEMESİ GEREKEN NÜSHAYDI

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın soru önergesine cevap veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yapılan hatayı kabul etti. Hatalı basım nedeniyle ayrılarak dağıtıma verilmemesi gereken kitapçığın yanlışlıkla gönderildiği savunan Bilgiç, “Yazılı soru önergesine konu nüshanın hatalı basılan, bu nedenle ayrılarak dağıtıma verilmemesi gereken nüshalardan biri olduğu mütalaa edilmektedir” dedi.

Tanal’a hatalı kitapçığı değiştirebileceğini hatırlatan Bilgiç, “Oluşabilecek münferit maddi hatalar göz önünde bulundurularak, hatalı harman çekim işlemi gerçekleşmiş kitapçıkların değişimi için Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ve/veya Basın, Yayın ve Halklar İlişkiler Başkanlığı bünyesinde bulunan Basımevi Birimine başvurulduğu takdirde gerekli işlem yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

TANAL: KAMUNUN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in “hatalı basım” itirafıyla ilgili konuşan CHP’li Tanal, hatalı kitapçık basımının kamunun parasını hoyratça israf etmenin bir örneği olduğunu söyledi. İş Kanunu’na göre işçinin kusurlu davranışı neticesinde işverene verilen zarardan işçinin sorumlu tutulduğunu hatırlatan Tanal, “Şimdi kamunun bu kadar parası çarçur edilirken doğan zararı kim ödeyecek? Kim bilir daha ne kadar kitaplar ve kanunlar hatalı basıldı” diye konuştu.