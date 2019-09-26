‘Partili yargıçlar görev yapmamalı’

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan yargı reformunun uzlaşı olmadan düzenlendiğini belirterek “Yargının bağımsızlığı için kesinlikle siyasi partilerde görev yapmış ya da üye olmuş bir yargıcın görev yapmasına müsade edilmemeli. Şu anda yargıçların 3’te 2’si böyle. Bu bir facia. Bundan kurtulmak zorundayız” diye konuştu. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Başarır, özetle şunları söyledi:

n İktidar tarafından ortaya atılan Yargı Reformu’na yönelik ne bekliyorsunuz?

Biz başında bunun bir reform olamayacağını söyledik. Çünkü, uzlaşı yok. Barolar, sivil toplum örgütleri, komisyonlar, Anayasa Komisyonu üyeleri, gazeteciler bu konuya hiç dahil edilmedi. Yargı reformu öyle bir hafta 10 günde değil, çok daha kapsamlı, bütün partilerden oluşan bir komisyonla uzun bir çalışma ve somut adımlarla düzenlenmeli. Uzlaşan iki kurum var o da Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanı. Sadece Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın bir buçuk yıl yürüttüğü bu süreç bir reform olamaz. Bu reform ile haksız tutuklamaların gündeme gelmesi gerekiyor. Tutuklamalarla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) hâkimleri sınırlayan somut ifadeler ve adil yargılanmayı getirmeli. Bu reformun içinde bunlar görülmüyor. Tamamen güzel cümlelerle süslenmiş, umut vaat eden bir reform paketiyle ilgili kitapçık dağıtıldı. Yargıyı bağımsızlaştıracak, tutuklamaları sınırlandıracak, cezaevlerini bir anlamda boşaltacak ve barışı sağlayacak reform değil kesinlikle.

‘Saray’ın takdiri: Makul şüphe’

Meclis’te yargı reformu için itiraz edeceğiniz noktalar neler?

Şu anda sürecin çok dışında tutuluyoruz. Önümüze gizemli bir şekilde Saray’da hazırlanan reform gelecek. Toplumun ve çağın ihtiyaçlarını karşılıyorsa, destek olacağımız yanları da varsa içine dahil olabiliriz. Ama her zaman olduğu gibi insanların gözünü boyuyorlarsa da karşı çıkacağız. İnsanlar yargıda reformu gerçekten bekliyor. En son yapılan araştırmalarda 1980 ihtilalinden daha çok gazeteci tutuklu şu anda. Bunu çözecekse çok basit bir şekilde de çözülebilir. 2005 öncesinde tutuklama nedeni olarak somut, kesin, şüpheden uzak delil kavramı vardı. Şimdi makul şüphe var. Makul şüphe nedir? Saray’ın takdiri...

‘Adaletle paralel yargıçlar’

Hazırlanan reformda düşünce ve ifade özgürlüğü ile tutuklamada keyfiliği önleme konularının da yer aldığı belirtiliyor. Bununla ilgili neler yapılabilir?

Tutuklamalarda somut, kesin, şüpheden uzak delil kavramı yeniden getirilmeli. Basın ve düşünce özgürlüğü ile ilgili tutuklamalar ayrı bir maddede düzenlenip çok istisnai biçimde maddeleşmeli. En önemlisi AKP’nin yönetimlerinde görev yapmış olan yargıçlardan derhal kurtulup, siyasetle paralel değil, adaletle paralel yargıçların göreve gelmesi gerekir. Yargının bağımsızlığı için kesinlikle siyasi partilerde görev yapmış ya da üye olmuş bir yargıcın görev yapmasına müsaade edilmemeli. Şu anda yargıçların 3’te 2’si böyle. AKP gençlik kollarında, il yönetiminde, kadın kollarında görev yapmış avukatların çoğu şu an çok kritik ağır cezalara, sulh cezalara ve başsavcılıklara getirildi. Bu bir facia. Bundan kurtulmak zorundayız. Silivri’de Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklu insanların kaldığı bir koğuş var. Cumhurbaşkanına hayran hâkimler, Cumhurbaşkanına hakareti katalog suçların arasına eklediler. Cumhurbaşkanı’na hakaretten içeride bir sürü insan yatacak ama biz bu reformla ifade özgürlüğünü sağlayacağız... Elbette samimi gelmiyor.