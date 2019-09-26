Yüksekdağ’a destek çağrısı

Çeper Beyoğlu’ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “İktidar kadın mücadelesi veren her kesimden kadına saldırıyor. Yüksekdağ’ın özgür kalmasının önüne geçmek için tümüyle hukuk dışı bir uygulama ile yargılandığı dosyadan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Tüm bu hukuksuzluğa karşı tüm kadınları duruşmaya katılmaya ve birlikte güçlü ses çıkarmaya çağırıyoruz” dedi.