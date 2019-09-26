İYİ Parti Araf’ta kalabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen haftalarda kadın gazetecilerle bir araya geldiği sohbette, “CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı işbirliğinin sürüp sürmeyeceğinin Türkiye’de parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gidişine göre şekilleneceğini” ifade etmişti. Akşener’in bu açıklamasın ardından da kulislerde “İYİ Parti’nin AKP ile yakınlaşmak isteyebileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akşener ile 30 Ağustos resepsiyonunda da yakın diyalog kurduğuna” dikkat çekilerek, “İYİ Parti, yeni dönemde CHP ile değil, AKP ile mi bir araya gelecek” sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak İYİ Parti’nin AKP ile olası birlikteliğine “MHP’den ayrılıp, İYİ Parti’ye giden ülkücü kesimin sıcak bakmadığı” ifade ediliyor. Zira bu kesimin, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Partinize dönün’ çağrısına da ‘MHP’nin AKP ile kurduğu birliktelik’ nedeniyle ‘olumsuz yanıt’ verdiğine” dikkat çekiliyor.

'NİYE AYRILDIK?'

2023’te gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerde hedefini “merkez sağ” ile birlikte “ülkücü taban” üzerine yoğunlaştırmak isteyen ve böylece oyunu artırma hesapları yapan İYİ Parti’nin, “olası AKP yakınlaşmasıyla bu tabandan gelmesi beklenen desteğin yönünü de yeniden AKP ve MHP cephesine çevirebileceği” ifade ediliyor. İYİ Parti kanadı her ne kadar bu türlü bir yakınlaşmanın ancak “belli başlı konularda, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü, artan kadın cinayetlerine çözüm bulunması, ekonominin düzelmesi gibi, Meclis çatısı altında olabileceğini” ifade etse de parti içindeki ülkücülerin, “İYİ Parti’ye ülkücü gömleğimizi çıkarmadan geldik. AKP’nin ülke yönetimindeki politikalarına da karşı olduğumuz için MHP’nin AKP’ye verdiği desteği eleştiriyoruz. İYİ Parti de MHP’den bu anlamda ayrılıyor. Meclis’te AKP ile bu konulardaki bir birliktelik dahi partiyi ‘MHP’nin gölgesindeki bir parti’ konumuna getirir. Böyle bir durum yaşanacaksa biz niye MHP’den ayrıldık? İYİ Parti, toplumun her kesimini ilgilendiren konularda elbette Meclis’te sözünü söyleyecek. Ancak bu ‘başka partilerin gölgesi altında olmaz’” tepkisini gösteriyor.

HDP 'FLU'LAŞTIRIYOR

İYİ Parti içindeki ülkücülerin, “CHP’nin fiiliyatta olmasa da bazı noktalarda, HDP’li belediyelere kayyım atanması gibi, HDP ile yan yana geliyor olmasına” tepki gösterdikleri ifade ediliyor. Kulislerde 2023’te gerçekleşecek seçimler için hedefini “merkez sağ” ve “ülkücü taban” üzerine kurgulayan İYİ Parti’nin bu noktada “arafta kalabileceği”ne dikkat çekiliyor.