Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davada ara karar

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile avukatları hazır bulundu.

İzleyicilerin de salona alındığı duruşmada Yüksekdağ, mahkeme huzurunda savunmasını yaptı.

Yüksekdağ, İstanbul'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladığı konuşmasında, siyasi sebeplerle tutuklandığını ve haksız yere yargılandığınısöyledi.

Tutuklu yargılanmasına rağmen 6-7-8 Ekim'de yaşanan olaylardan dolayı 20 Eylül'de ikinci kez tutuklandığını belirten Yüksekdağ, alelacele bir savcılık sorgusu yapıldığını, savcıya da mükerrer olarak sorgulandığını söylediğini kaydetti.

Aynı suçtan iki defa sorgulama yapılmasına karşılık süre talep ettiğini, bu sürenin verildiğini düşünürken odasına götürüldükten sonra televizyondan tutuklamaya sevk edildiğini öğrendiğini söyleyen Yüksekdağ, "Bugün çifte tutuklamayla karşınızda bulunuyorum." diye konuştu.

Tutuklamaların siyasi olduğunu belriten Yüksekdağ, bu davada beyanda bulunacağı tek fezleke kaldığını söyledi.

Yüksekdağ, Diyarbakır Lice'de bir operasyonda ele geçirilen taziye defterinde yazısı bulunduğunun tespit edildiğini ve bunun üzerine "terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla fezleke hazırlandığını belirtti.

Defterdeki ifadeleri, daha önce yaptığı konuşmalarda yüzlerce kez söylediğini savunan Yüksekdağ, o ölüme duyduğu saygının ifadesi olarak da deftere yazdığını dile getirdi.

Yüksekdağ, fezlekede taziye ziyaretine ne zaman gittiğinin belirlenemediğinin ancak örgüt bayraklarının önünde taziye defterini yazdığının tespit edildiğinin belirtildiğini iddia ederek, fezlekenin mantıklı bir dayanağının da bulunmadığını savundu.

Fezlekenin bir hükmü bulunmadığını belirten Yüksekdağ, savunmasını tamamladı.

Yüksekdağ'ın avukatları da 6-7-8 Ekim olaylarından dolayı sanığın mükerrer suçtan tekrar tutuklandığını söyledi. Avukatlar, Yüksekdağ'ın iki tutukluluğu bulunduğunu belirterek tahliye talep etti.

Avukatlarının ardından tekrar söz alan Yüksekdağ ise tahliye talep etmediğini söyledi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Savunmaların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, yeniden bilirkişi raporu aldırılması yönündeki talebin reddini istedi. İddia makamı, yargılamanın geldiği aşama, atılı suçların vasıf ve mahiyeti nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müzakerenin ardından mahkemenin ara kararını açıklayan Başkan Sabahattin Sarıdoğan, tekrar bilirkişi raporu aldırılması yönündeki talebin kabul edilmediğini belirtti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.