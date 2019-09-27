HDP’li Yüksekdağ: Televizyondan öğrendim

7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle hakkında “Terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan açılan davada eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Geçen haftaki duruşmada tutuklanmalarına değinen Yüksekdağ, “Siyasi rezalet yaşandı. Tutuklu olduğum davadan ikinci kez tutuklanmamdan söz ediyorum. Demirtaş ile birlikte bir gün habersiz ve alelacele bir şekilde savcılık sorgusuna çağrıldık. Hapishanedeki olağanüstü hareketlilikten olağanüstü bir durum olduğunu anladık. Temel hukuk kriterlerini ihlal ederek gerçekleştirilen bir savcılık sorgusu oldu” dedi.

‘22 KEZ TUTUKLASINLAR'

Yüksekdağ, “Yargılandığım isnat edilen suç okundu. Mükerrer bir sorgu olduğunu hatırlattım. Savcı bunu bildiğini söyledi. Anladım ki savcının tasarrufunda olan bir durum değildi. Beklenmedik bir anda yapılan operasyonlardan birisi olduğunu fark ettim. Avukatlarım yanımda olmadan ifade vermeyeceğimi belirttim. Buna ilişkin bir engel koymadı. İşin en rezalet tarafı şu; savcı beni tutuklamaya sevk ettiğini söyleme gereğini bile hissetmeden tutuklamaya sevk etti. Ben tutuklamaya sevk ettiğini televizyondan öğrendim. Bir tutuklama yetmedi. İki kez tutukladılar. Benim sözlerim, düşüncelerim, HDP’nin varlığı, HDP’nin taşıdığı önem değişir mi? 22 kez daha tutuklasınlar, hakikat değişir mi?” diye konuştu.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Savunmaların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, yeniden bilirkişi raporu aldırılması yönündeki talebin reddini istedi. İddia makamı, yargılamanın geldiği aşama, atılı suçların vasıf ve mahiyeti nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müzakerenin ardından mahkemenin ara kararını açıklayan Başkan Sabahattin Sarıdoğan, tekrar bilirkişi raporu aldırılması yönündeki talebin kabul edilmediğini belirtti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.