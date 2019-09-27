AKP yetkilileri: Parlamenter sisteme dönmek mantık ve sosyolojik olarak mümkün değil

AKP’de, 2023 ya da daha erken yapılacak bir seçimde ittifakların geleceğiyle ilgili olasılıklar değerlendirilirken, parlamenter sisteme dönüş taleplerinin yaşama geçirilip geçirilemeyeceği de tartışılıyor.

Yeni sistemde uygulama dışında bir değişikliği gerekli görmeyen ve sistemi başarılı bulan AKP yönetimi, parlamenter sisteme dönüşün mantık ve sosyolojik olarak mümkün olmadığını savunuyor. Bazı parti yöneticileri, “Abdullah Gül de Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansa eski sistemi getirmez, getirmek istemez. Çünkü hiç kimse yeni sistemin Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkileri geri vermez” görüşünü dile getiriyor.

‘İTTİFAKLAR DEĞİŞEBİLİR'

Siyaset kulislerinde yeni sistem nedeniyle seçim sürecinde ittifakların mevcut haliyle kalıp kalmayacağı tartışılırken, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı’nın bileşenlerinin değişebileceği, yeni kurulacak partilerin oy potansiyellerine göre yeni ittifakların kurulabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmelere paralel olarak yeni sistemden kaynaklı yaşanan sıkıntılar ve parlamenter sisteme dönüş talepleri de dile getiriliyor. Parlamenter sisteme dönüş konusunda AKP’nin tavrı ise oldukça net gözüküyor. Yeni sistemi yüzde 99 başarılı bulan, yaşanan yüzde 1’lik sıkıntının ise uygulamadan kaynaklı olduğunu düşünen AKP yöneticileri, parlamenter sisteme dönüşün mümkün olmadığını savunuyor.

TOSUN PAŞA ÖRNEĞİ

Bu konuda ‘Tellioğulları-Seferoğulları’ kavgasının anlatıldığı Tosun Paşa filmini örnek gösteren AKP yöneticileri, “Tosun Paşa kılığına giren kişi, arkadaşına kız istemeye giderken öyle bir havaya giriyor ki, kızı kendine istiyor. Yeni sistem de böyle bir şey, böyle bir sistemi hiç kimse değiştirmek istemez. Değiştireceğim diye gelir ama sosyolojik olarak bunu başarmak mümkün değil, çünkü kendisi de aynı yetkileri ister” tezini savunuyor.

MHP dışında ya da MHP’nin de içinde olacağı ancak başka partilerin de Cumhur İttifakı’nda yer alacağı formüllerin gündeme gelebileceğini kaydeden bazı AKP yöneticileri, “Biz Türkiye’nin partisiyiz. Milli ve yerli olan herkesle ittifak yapabiliriz. Türk siyaseti buraya da gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öyle bir tablo olduktan sonra ‘evet’ der. Bu İYİ Parti’yle değil, ama kolundan paçasından tutanları atmış bir İYİ Parti ve CHP’yle” görüşünü dile getirdi.