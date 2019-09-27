Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama

Ankara’da, ‘sudan kaynaklı salgın hastalık’ olduğu iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Yavaş, “Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır” dedi.

Konuyla ilgili Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı.

ASKİ'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur.”