Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu: Dipten gelen dalga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim talebinin siyasilerden çok vatandaşlardan geldiğini vurgulayarak, "Bu talep dipten gelen bir dalga gibi Saray’ın da karşısına çıkacak. Saray ülkeyi yönetemediğini görecek ve zorunlu olarak erken seçime gitme ihtimali çok yüksek" dedi.

BirGün'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

SORUNLAR DERİNLEŞTİ

"Öncelikle şunu vurgulamalıyım ki bizim bir erken seçim talebimiz yok. Biz erken seçimi doğru bulmuyoruz. Ancak bu tablonun vatandaşımız açısından da bir değerlendirmesi var. Çünkü tek adam rejimine geçtikten sonra ülkedeki sorunların hem arttığını hem de derinleştiğini görüyorlar. Oysa halka kendi medyaları aracılığıyla ve Erdoğan meydan meydan gezerek tek adam rejiminin bütün sorunları çözeceğini, Türkiye’nin ekonomide çok büyük başarılara imza atacağını, işsizliğin azalacağını, enflasyonun düşeceğini defalarca dile getirdi. Vatandaş da “Eskiyi biliyoruz bir de bunu deneyelim” dedi. Aradan epey de süre geçti. Ve bu sürenin sonunda şu gerçek ortaya çıktı: Enflasyon düşmedi, ekonomi neredeyse durdu. İşsizlik büyük bir hızla artıyor. Yüzbinlerce vatandaşımızı son bir yılda işsiz kaldı. Toplam işsiz sayımız sekiz milyona dayandı. İcra dairelerinin yükü ortada. Tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen tutun hemen hemen her alanda ciddi daralmalar olduğunu, var olan sorunların derinleştiğini vatandaş görmeye başladı. Vatandaş bunu mutfaktan değerlendiriyor. Doğalgaz parası ödüyor bakıyor ki geçen ay ödediği faturayla bu ay ödediği fatura arasında fark var. Marketten alışveriş yapıyor geçen ay aldığı ile bu ay aldığı arasında fark var. Aldığı aylığın, asgari ücretin kendisine yetmediğini, eğitim masraflarını karşılamadığını görüyor. O zaman oturup doğal olarak şu soruyu soruyor, “Hani ekonomi uçacaktı, işsizlik düşecekti?” Bütün bunların hepsi bir tarafa halk, var olan sorunların altında ezilmeye başladı. Türkiye’nin bu şekliyle yönetilemeyeceği gerçeğini artık sokaktaki vatandaş da görüyor. Bir de şu var, Saray’da yaşayanların bütün bu sorunlardan haberleri hem var hem yok. Çünkü bu sorunları vatandaşın gözünden kaçırmak istiyorlar. Başka gündem maddeleri yaratarak “Biz bu sorunları nasıl öteleyebiliriz” arayışı içindeler. Bununla ilgili gündem değiştirmek istiyorlar, medyaları bu şekilde yayınlar yapıyor. Ama sonuçta vatandaş, sofrasında ekmeğin azaldığını görüyor."

İNSANLAR GRAMLA ET ALIYOR

"Geçenlerde bir araştırma getirdiler. Tüketimi en fazla azalan ürünlerden birisi kırmızı et. İnsanlar kasaptan et alamaz noktaya geldiler veya gramla et almaya başladılar. Doğrudan doğruya vatandaşın beslenmesiyle ilgili… Bütün bunları az önce vurguladığım gibi işsizlik verileri üzerinden de değerlendirmek gerekiyor. Üniversiteyi bitirmiş ya da askerden gelmiş ama iş yok. Bir belediye başkanı arkadaşım ile konuşuyoruz, şunu söyledi: “Üniversite mezunuyum bana iş verin’ demenin ötesinde, ‘Ben iki üniversite bitirdim üzerine doktora yaptım bana iş verin’ talepleri gelmeye başladı.”

SARAY LALE DEVRİNİ YAŞIYOR

"Bu tabloyla bunlar yönetemezler. Yönetilemediğini artık herkes görüyor. Doğal olarak vatandaş “Yönetemiyorsunuz, Bizim sorunlarımıza kapalısınız” diyor. Saray’da ailecek oturuyorlar, lale devri yaşıyorlar, bunların hiçbir sorunu yok aslında. Erken seçim talebi siyasilerden çok vatandaşlardan geliyor. Bu talep dipten gelen bir dalga gibi Saray’ın da karşısına çıkacak. Saray ülkeyi yönetemediğini görecek ve zorunlu olarak erken seçime gitme ihtimali çok yüksek."