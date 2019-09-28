İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Suriye mesajı

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceklerini vurgularken İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu sorunla tek başına baş etmemizi kimse bizden bekleyemez. Sorun uluslararası bir sorundur. Bu sadece bir mülteci sorunu değil tarihteki en büyük yer değiştirmelerden biridir" diyerek Suriyelileri asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Bugün sizlere; bölgesinde barış isteyen,komşularıyla ilişkileri bu anlayış ve vizyon üzerine kuran,Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü ‘Yurtta sulh,cihanda sulh’ ilkesine sahip çıkmak üzere sesleniyorum"

"CHP olarak bu konferansta Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri onarmak için 2010'dan bu yana attığımız adımların bir yenisini daha ekliyoruz."

BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞCESİNE

"Suriye anayasasını yazacak bir Anayasa Komistesi'ni not ediyor yeni anayasanın Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz. Anayasa Komitesi Suriye yönetiminin muhalefet yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu 1520 kişilik bir komitedir. Bu komite Suriye halkının ortak çıkarlarına ilişkin ortak mutabakat çıkarması beklenir. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini savunuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır."

"İdlib'deki gelişmeler son derece kaygı vericidir. On binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılığı ülkemiz için ciddi bir tehdittir."

"Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz"

İMAMOĞLU: AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ DURUMDADIR

Konferansta konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar ise şu şekilde:

“Suriye’de yaşanan çok taraflı savaşta deyim neredeyse az iti it izine karışmış durumdadır. Kim kiminle savaşmaktadır bilmemektedirler. Bazı karar vericiler ne yazık ki; yangına körükle gitmeyi tercih etmektedir. Yanı başımızdaki bu dost ülkeden göç edenleri ülkemize almakla kalmadık ne yazık ki bir çoğunu kendi haline bıraktık. Suriyeli göçmenlerin çoğu ülkelerinde inanmadıkları bir savaşa katılmak yerine kendilerine bir gelecek kurmak için ülkemize sığındıklarının farkındayız. Onları suçlamak olmaz. Bu insanlar savaşı kabullenmedikleri için bugün bizimle beraber yaşıyorlar. Önce güney illerimize yerleştiler sonra tüm şehirlere yayıldılar.

"Ayrıca 20 ila 25 bin arasında hiçbir kaydı bulunmayan 150 bin de farklı ilde kayıtlı olduğu halde İstanbul’da daimi yaşadığı bilinen Suriyeli var. İstanbul’da mülteci ve göçmen sayısına ilişkin itibar edeceğimiz sayıya ulaşmak oldukça zor. Bu sorunu yönetmek için ciddi bir biçimde hep birlikte çalışmak zorundayız. İnsanla toplumla ilgili her sorun ilk bakışta göründüğünden çok daha farklı boyutlara ulaşır. İtinayla politikaları sürdürmeyi gerektirir."

"Sadece ülkemizde değil gelişmiş batılı toplumların tamamıyla göçmenler ırkçılık sorununun tetikçisi olabiliyor. Soydaşlarımızın karşılaştığı sorunları son 50 yılda karşılaştık ve derinden biliyoruz. Bu sorunları biliyoruz ve çok da kafa yormadığımız sorunlar bunlar. Halledilmesi zor sorunlar olduğunu kabul etmeliyiz. İBB olarak göreve geldiğimizin 14. günüde göçmen ve mülteci konusunda ihtiyaç ve öncelikleri anlamak için uzman sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldik. Koordinasyon eksikliğinin giderilmesi için çok önemli adımlar attık. Sorunun boyutunu tam olarak bilelim ki çözüm bulmak için hep birlikte çıkalım istedik. İBB olarak eş zamanlı biçimde İstanbulluların ve burada yaşayan mülteci ve göçmenlerin hassasiyetini anlamak için göç parametresi çalışmalarına başladık ."

"ASLA KENDİ KADERLERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

"Psikolojik ve manevi destek vermemiz gereken acil vakalar gelişiyor ve her gün artmakta. Üçüncü adım olarak mültecilerin durumlarının iyileştirilmesi ve büyük sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi için yabancı organizasyonlara çalışmanın bir mecburiyet olduğunu farkındayız. Dostlarımızla çözüm önerileri geliştireceğiz. Uluslararası arenada ortak akla ulaşma çalışmalarımız devam edecek. Bu sorunla tek başına baş etmemizi kimse bizden bekleyemez. Sorun uluslararası bir sorundur. Bu sadece bir mülteci sorunu değil tarihteki en büyük yer değiştirmelerden biridir."

"Nihai hedefimizi Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve Suriyelilerin oradaki hayatlarına en özgür biçimde dönebilmesinin sağlanmasıdır. Bu çözümde yolumuzu aydınlatacak en değerli ışık toplumsal vicdanımızdır."

"Özetle Suriyelileri elbette ve asla kendi kaderlerine terk etmeyeceğiz. Onların daha insani koşullarda yaşamları için uluslararası arenayı harekete geçirmek için her türlü uygulamayı yapacağız.”