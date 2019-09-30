AKP-CHP görüştü: ‘İmar’ teması

AKP ile CHP arasında, yerel yönetimlerle ilgili yeni yasal düzenleme yapılması konusunda bir temas yaşandığı öğrenildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun telefonda görüşerek yerel yönetimlerin yaşadığı ortak sorun alanlarıyla ilgili yasal düzenleme yapılması konusunda ortak görüş bildirdi. Yerel yönetimlerde yasal anlamda sorunların ortak çözüm yolunun da belli olduğuna işaret eden CHP’li Torun, “İmar yasalarıyla ilgili kalıcı ve müeyyidesi olan bir yasa hazırlamamız lazım” görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 büyükşehir belediye başkanı ve 3 kayyım ile düzenlenen toplantıda yerel yönetimlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik yasal düzenlemeler yapılması gerektiği görüşü öne çıkmıştı. Bu kapsamda AKP ile CHP arasında genel başkan yardımcıları düzeyinde bir temas yaşandı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Her iki genel başkan yardımcısı da yerel yönetimler konusunda bazı yasa değişikliklerinin yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

CHP’li Torun, imar konusunda yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu konusunda aynı görüşte olduklarını belirterek “Yasanın yapılmasıyla ilgili ortak düşüncemizin olması lazım. Bu senin yasan, benim yasam diyebileceğimiz bir şey değil. CHP’li belediyeler de var, AK Partili belediyeler de var, MHP’li belediyeler de var. Sorunlar da ortak” görüşünü belirtti.

CHP’nin bu konuda bir çalışması olduğunu ve çalışmanın revize edildiğini anlatan Torun, AKP’li Özhaseki’nin de kendilerine bu konuda bir çalışma yaptıklarını ilettiğini ifade etti.