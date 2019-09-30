‘Yeni bir FETÖ’ye çanak mı tutuluyor?’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önceki gün sabah namazı için Fevzi Çakmak Camii’nde “Gençler sabah namazında buluşuyor” etkinliği düzenledi.

BELEDİYELER DİNİ DERNEKLERE TESLİM OLAMAZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Darul İlim ve Hikmet Derneği ile organize edildi. Cumhuriyet’e konuşan Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hasan Şencan, duruma tepki göstererek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yasalarda ve normal şartlarda yurttaşları namaza çağırmak gibi bir görevi yok, olamaz. Bir de namazın ardından promosyon gibi kahvaltı ikram ediyorlar. Türkiye’nin en büyük belediyelerinden olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, ne olduğu belli olmayan ‘Darul İlim ve Hikmet’ gibi derneklere ihtiyaç duymaması lazım. Derneklerin, vakıfların, cemaatlerin şimdiye kadar ülkeyi getirdikleri nokta belli. Kuruluş sebepleri din olsa da dinle alakası olmayan derneklere bir belediye niçin ihtiyaç duyar? İnsanları namaza çağırmak için dini bir dernekle neden işbirliği yapar? Yerel yönetimlerin, dini vakıf ve derneklerle işbirliği içinde olup, böyle bir görevi üstlenmesi çok yanlış. Belediyeler, dini derneklere teslim olamaz” dedi.

FETÖ YARATILMASINA ÇANAK MI TUTULUYOR?

Cemaat ve tarikatlar üzerine kurulu dini derneklerle belediye kaynaklarının paylaşılmasının durdurulması gerektiğİni söyleyen Şencan, “Cemaatlerden ağzı yanmamış gibi davranan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hala dernek ve vakıfların reklamını yapmaktan vazgeçmiyor. Kamu kurumu olduğunu hatırlatacak bir denetleme mekanizması kalmadı mı bu ülkede? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı, cemaatlerden ağzı yanmış ülkemizde, yeni bir FETÖ yaratılmasına çanak mı tutuyor?” diye sordu.