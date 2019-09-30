CHP'den Berat Albayrak'a YEP tepkisi: İlk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

EKONOMİ TEK ADAM REJİMİYLE YÖNETİLEMEZ

“Millet aşından işinden olmuş, milli gelir daralmış, işsizlik yüzde 15'lere dayanmış, damat çıkmış dengelenme başarılı oldu diyor. Vatandaşta, çiftçide, memurda, işçide denge bırakmadınız. Milletin dengesini alt üst ettiniz. Bu yıl da damat bakanın tabiriyle mottosuna sıkılmadan 'değişim' demişler. Geçen defa denge, şimdi değişim. Çok açık söyleyeyim: Ekonomide değişimin başlaması için ilk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir. Bizim kişilerle şahışlarla bir sorunumuz yoktur. Ama Türkiye ekonomisinin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceği, tek adam rejimiyle yönetilemeyeceği her gün biraz daha açık seçik görülmektedir.”

“Orta vadeli programının zamanlaması dikkat çekici. Eylül başında açıklanması gereken program neden yasanın emrettiği gibi Eylül ayının ilk haftası değilde, ayın son işgününde açıklanıyor? Bunun cevabı belli: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IMF heyetini 4. madde incelemeleri kapsamında Türkiye'ye davet ettiğini önceki haftasonu bizimle yaptığı görüşmelerin ardından kamuoyu biraz da bizim sayemizde durdu. IMF 11 gün boyunca Türkiye'de hükümetle, bürokrasiyle görüşmüş ama saray bunu kamuoyundan gizlemeyi becermiş.”

PROGRAMIN MALİYETİ ORTADA YOK

Bütçede cari harcamaları kısıyorlar, yatırımları kesiyorlar, transfer harcamalarını da düşürüyorlar. Bunun milletimize maliyeti ne? Yani milli gelire oran olarak bakarsanız çok ciddi kesinler var. Kaç kişi işinden olacak? Memleketin çeşitli yerlerindeki kaç proje duracak? Sosyal yardımlara ne olacak? Damat diyor ki 'Sosyal dengeleri düzeltecek adımlar atacağız.' Hangi adımları atacaksınız, emeklilik yaşını mı uzatacaksınız? Çalışanların ödediği primleri mi artıracaksınız? Yoksa prim ödeme gün sayısını mı uzatacaksınız? Bugün açıklanan bu programın millete maliyeti ortada yoktur. Millete olacak maliyeti yüzde 5'lik büyüme hayali altında gizlenmeye çalışılmaktadır.

KIRILGANLIK ÇUVALA SIĞMIYOR

Anlaşılan McKinsey işinde olduğu gibi IMF ile de gizli saklı işler çevirmişler. Şimdi bu işlerle yabancı yatırımcıları ülkeye para getirmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Liyakatin, hukukun olmadığı bir yönetim anlayışıyla ne yatırımcıları, ne de milletimizi ikna edemezler. Türk ekonomisindeki kırılganlıklar artık çuvala sığmıyor. Bugün dış borç rakamları açıklandı. 2018 yılına göre borç 2,3 milyar dolar artmış, 447 milyar dolar olmuş. Aynı borcun ülkemiz gelirine oranı ise, yüzde 56,3'ten, yüzde 62'ye çıkmış. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce hiç yaşamadığımız kötü bir rekor. Bunu 2001 veya 2009 krizlerinde bile görmemiştik. Bu kadar borcu yönetmek için Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruluyor. Memleketi yönetemiyorlar, borca batırıyorlar. Sonra çıkıp borçları yönetmek için genel müdürlük kuruyorlar. İnşallah bu genel müdürlük üzerinden 140 yıl sonra bu topraklar üzerinden yeniden Duyun-u Umumi kurmaya kalkmazlar.