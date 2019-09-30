AKP'li milletvekilinin evindeki şüpheli ölüm sosyal medyanın gündeminde

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili savcılığın Kadirova'yla son konuşan kişi olan Leyla Niyazova'ya "Siz Kadirova'yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz?" diye soru sorduğu ifade edilmesi ve Kadirova'nın arkadaşının Ünal ile ilgili ifadeleri kamuoyunda Kadirova'nın ölümüyle ilgili tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın gündeme getirdiği haberlerin ardından sosyal medyada "Kadirova'ya ne oldu" etiketiTwitter'ın en çok konuşulan konuları arasına girdi.AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde silahla intihar ettiği iddia edilen Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin soruşturmada onunla son konuşan arkadaşı tanık olarak dinlenmişti.

Savcılığın tanık Leyla Niyazova'ya "Siz Nadira Kadirova'yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz?" diye soru sorduğu belirtildi. Bu haberin yayınlanmasından sonra Twitter'da çok sayıda kullanıcı "#NadirayaNeOldu" başlığıyla ilgili tweet atarak olayın aydınlatılmasını istedi.

"#NadirayaNeOldu, #Susma" etiketlerinden yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde: