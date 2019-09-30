CHP, MYK’de parti programında yapılacak değişikliğin ana hatları belirlendi

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), 37. Olağan Kurultay takvimi belirlendi. Buna göre 8 Kasım’da mahalle delegelerinin seçimleriyle başlayacak süreç; en erken 18 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek kurultayla tamamlanacak. MYK’de parti programının güncellenmesine yönelik çalışmalar da ele alınırken, yeni programın cumhuriyetin kurucu ilkelerine ve kurucu değerlere bağlı kalarak “21. yüzyıla uygun Cumhuriyetçi” bir güncelleme olacağı belirtildi.

CHP’nin dünkü MYK toplantısında partinin olağan kurultay sürecine ilişkin takvimi belirlenirken; parti programının güncellenmesine ilişkin çalışmalar da ele alındı. Edinilen bilgiye göre parti içinde Bilim Platformu’ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel bu konuyla ilgili MYK üyelerini bir sunum yaptı. Parti programını güncelleme çalışmaları hakkında bilgi veren Açıkel’in çalışmaların yeni yasama yılıyla birlikte hızlanacağını aktardığı ifade edildi.

MASALAR KURULACAK

Parti programının güncellenmesi çalışmaları kapsamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin temel sorunlarına yönelik tespitlerin yapılmasını ve çözüm önerilerinin yer almasını istediği belirtildi. Bu kapsamda MYK, Parti Meclisi (PM) ve TBMM grubu ile parti örgütlerinin katılımıyla parti programı güncelleme çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. Farklı konu başlıklarında oluşturulan masaların sorumluluğunun konuyla ilgili genel başkan yardımcılarında olması ve masaların yakın zamanda çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

Oluşturulan masaların çalışmalarının 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. Parti programı çalışmaları kapsamında dünya üzerindeki farklı siyasi partilerin programlarının ve parti dokümanlarının incelendiği kaydedildi. Parti programında cumhuriyetin kurucu ilkelerine ve kurucu değerlere bağlı kalarak “21. yüzyıla uygun Cumhuriyetçi” bir güncellemenin yapılacağı belirtildi.

KURULTAY TAKVİMİ

MYK toplantısında 37. Olağan Kurultay takvimi de belirlendi. Buna göre kurultay takvimi 8 Kasım’da başlayacak. 8 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde mahalle delegeleri seçimi; 14 Aralık 2019 – 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri; 3 Şubat 2020 – 2 Mart 2020 tarihleri arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek. Parti tüzüğüne göre il kongrelerinin bitmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra Olağan Kurultay gerçekleştirilecek. Buna göre CHP’nin 37. Olağan Kurultayı en erken 18 Nisan 2020 tarihinde yapılabilecek.