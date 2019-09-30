Mahkeme Başkanı: Meraklısı değiliz

Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddederken avukatları da savunma yapmayacaklarını belirterek reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hâkim talebinin nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 7 Ekim’e erteledi. Avukatların “Siz reddedilmiş hâkimsiniz duruşma günü veremezsiniz” demesi üzerine ise mahkeme başkanı, “Dosya çıkarsa gireriz, çıkmazsa çok da meraklısı değiliz” diye cevap verdi.