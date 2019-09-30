Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddederken avukatları da savunma yapmayacaklarını belirterek reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hâkim talebinin nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 7 Ekim’e erteledi. Avukatların “Siz reddedilmiş hâkimsiniz duruşma günü veremezsiniz” demesi üzerine ise mahkeme başkanı, “Dosya çıkarsa gireriz, çıkmazsa çok da meraklısı değiliz” diye cevap verdi.
Mahkeme Başkanı: Meraklısı değiliz
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2013’te Şırnak’ta katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmasından dolayı yargılandığı dava, bugün Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi, 23:34