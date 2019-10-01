Paris-Ankara hattı gerildi: Çavuşoğlu'ndan Macron’a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmasında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 30 yıl sonra bazı Avrupa ülkelerinde insan hakları konusunun sorgulandığını belirtti, otoriter yönetimlere örnek verirken Rusya ve Türkiye’ye atıf yaptı. Türkiye’de ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü konularının geriye bırakıldığı belirten Macron, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve akademisyenlerin yargı süreçlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydederek “Onların yanında olmalıyız” dedi.

Macron’un Ankara’ya yönelik çıkışlarından biri de Suriye politikası konusundaydı. AFP’nin haberine göre, Macron’un sığınmacı sayısının arttığı Yunanistan’dan bir milletvekilinin Türkiye’nin politikasına yönelik sorusu üzerine “Bu konuyu Türkiye’nin Avrupa’ya bir baskı aracı olarak kullandığı yönünde Yunan milletvekilinin görüşüne katıldığı” yanıtı verdiği savunuldu. Türkiye ile işbirliğinin devam ettiğini söyleyen Macron, “Ancak Suriye’deki gündemimiz Türkiye’nin baskısı ile dikte edilemez” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: MACRON HADDİNİ AŞTI

Macron’un sözlerine Bakan Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Onursal Başkan olarak Konsey toplantısı için Strazburg’da bulunan Çavuşoğlu, “Macron’un Türkiye’ye dil uzatması haddini aşmaktır” diye konuştu.

Bugüne kadar AB ile yapılan anlaşmayı eksiksiz uyguladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB’nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron, kaç göçmeni Fransa’ya almıştır? O göçmenler yerine YPG/PKK’lileri Elysee Sarayı’nda sık sık ağırlıyor” dedi. Macron’un konuşması sırasında Fransa tarafının salona basını sokmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Madem bu kadar hassas, AKPM’ye hitap ederken neden gazeteciler içeri alınmamıştır? Hani basın özgürlüğü” diye sordu. Fransa’daki Macron karşıtı eylemleri ve OHAL uygulamalarını da anımsatan Çavuşoğlu, “Macron’un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken, öten horoza benzetiyorum” ifadelerini kullandı.