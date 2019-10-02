‘Suriye konusunda iktidarın yapamadığını yapıyoruz’

CHP’nin önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, partinin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği Uluslararası Suriye Konferansı ele alındı. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Suriye Konferansı konusunda CHP genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz, konferansa ilişkin partinin değerlendirme notunu paylaşırken, konferansla ilgili katılımcılar konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nun da kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Suriye Konferansı’nı organize eden CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ünal Çeviköz’e teşekkür etti. Konferansın çok başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun sorumluluk sahibi olan ve iktidar adayı bir siyasi parti olarak CHP’nin Suriye konusunu Türkiye için en önemli mesele olarak gördüklerini ifade etti. Türkiye’de 100 binle başlayan mülteci sayısının 4 milyonu bulduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun “Mülteci sayısının daha da artacağı konuşuluyor. Bu nedenle bizim yapmış olduğumuz çalışma önemli” görüşünü bildirdiği kaydedildi.

‘DİKKATE ALMAYIN'

Kılıçdaroğlu’nun, Suriye Konferansı’nda herkesin düşüncesini özgürce açıkladığını belirterek “Bizim parti olarak görüşümüzü de ben açıkladım zaten. Yandaş medyanın saldırısını dikkate almaya gerek yok. Değersizleştirmeye çalışıyorlar. Bizim görüşümüzü ben açık açık anlattım. Hem benim konuşmam da hem de konferansın sonuç bildirgesinde CHP’nin bu konudaki görüşü var. Bu konferans, Suriye konusunda yapacağımız son çalışma olmayacak. İktidarın yapamadığını CHP yapıyor” diye konuştuğu öğrenildi.