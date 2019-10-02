Erdoğan, anayasa değişikliği önerisi için muhalefeti işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin yeni yasama yılına başlaması nedeniyle genel kurulda yaptığı konuşmada, özetle şu görüşleri dile getirdi:

Ortak paydada buluşma çağrısı: Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz. Bu hissiyatla hareket eden herkesle ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tüm meselelerini görüşmeye, birlikte hareket etmeye hazırız. Milletimizin ve onların temsilcileri olan siz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman kulağımızı ve yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız. Yeter ki siyasi konulardaki rekabetimizi ve farklılıklarımızı, ülkemize ve milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçirmeyelim. İnşallah önümüzdeki yasama dönemi, Meclis çatısı altında bu yönde örnek bir işbirliği sergileyeceğimiz bir devir olarak tarihe geçecektir.

Bu başarı tüm milletvekillerinin: (İktidarları dönemindeki icraatı anlatarak) Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerimiz döneminde ne yaptıysak, neyi başardıysak, hepsini de Yüce Meclis’te sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetin de önemli olduğuna inandığımız için bu başarıyı hiçbir ayrım yapmadan Yüce Meclis’in tüm milletvekillerine ait görüyoruz. Türkiye’nin uzun, meşakkatli zaman zaman kesintili de olsa demokraside bugün geldiği yer, hepimizin ortak zaferidir.

Yeni sistemle aydınlık gelecek bekliyor: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte hepimizi, inşallah çok daha aydınlık bir gelecek bekliyor. Bir yılını geride bıraktığımız sistemi sürekli güncelleyerek, sürekli geliştirerek bizden sonraki nesilere en büyük mirasımız olarak bırakacağımıza inanıyorum.

Operasyon mesajı: Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık. Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz inşallah, uluslararası toplumdan alacağımız destekle derhal işe başlayacağız. Uluslararası donörlerle toplantı yaparak bir adım atacağız. Türkiye kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Birlikte çalışma imkânlarını sonuna kadar zorlarız, ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık.

IMF göndermesi: Ekonomik olmaktan ziyade siyasi kriterlerle perde gerisinden ülkeleri yönetmeye kalkan IMF defterini, tekrar açılmamak üzere kapattığımızın altını çizmek istiyorum.

Ekonomik göstergeler olumlu: Ekonomik göstergelerin hemen tamamı, önümüzdeki dönem için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Dengelenme ve yeniden büyüme sürecini başarıyla yürütüyoruz. Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı Avrupa Birliği standartlarına göre çok iyi bir seviyededir.



Adalette geride kalamayız: (BM’de yaptığı konuşmaya atıf yaparak) BM sistemi başta olmak üzere her alanda adaleti savunurken, kendi ülkemizde bu konuda geride kalmayı kabul edemeyiz. Bunun için yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi milletvekillerinin değerlendirmesine sunuldu. Böylesine önemli bir konunun Meclis’te mümkün olan en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir.



Erkler ayrılığı mani değil: Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız olmaları, devletin başı olan cumhurbaşkanının öncülüğünde belirli amaçlar için işbirliği içinde çalışmalarına mani değildir. Esasen kuvvetler ayrılığı demek, demokrasinin özünü oluşturan güçlerin çatışması değil, makul bir denge içinde aynı hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeleri demektir. Biz de bu anlayışla anayasanın verdiği göreve uygun şekilde tüm kurumlarımızın ahenk içinde çalışmalarını temin gayesiyle çaba gösteriyoruz. Milletimizin bizden beklentisinin de uyum içinde çalışmamız olduğuna inanıyorum.

Aklımdan başka yol geçmedi: Bugüne kadar millet iradesinin üstünlüğü dışındaki tüm yolları reddettim, aksi yöndeki her girişime karşı mücadele verdim. Vesayetin cezaevine attığı darbecilerin hayatına kast ettiği bir siyaset ve devlet adamı olarak, başka bir yolu, yöntemi aklımdan dahi geçirmedim. Milletimize de dünyaya da sözümüzü öyle kapalı kapılar ardında değil meydanlarda, kürsülerde, ekranlarda söylemeye devam edeceğiz.

Afetlere hazırlıklıyız: (Depreme karşı yapılan çalışmaları anlatarak) Henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadığımız gerçek olmakla birlikte bugün Türkiye’nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir. Geçen hafta yaşanan deprem bize bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmamız ve yaygınlaştırmamız gerektiğini göstermiştir.

Deprem siyaset üstü bir mesele: Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır.





‘MUHALEFETLE BİRLİKTE YAPABİLİRİZ' Erdoğan, TBMM’den ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine güvenli bölge konusunda “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.Eski bakan Faruk Çelik’in “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50+1 oy oranı yerine yüzde 40 olsun” önerisinin partinin hafta sonu yapılacak Kızılcahamam kampında ele alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, “Bu konunun konuşma yeri Meclis’tir. Anayasa değişikliği gerektirir. Nerede konuşulur, burada. Biz sadece iktidar olarak ön hazırlığı yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarı ile muhalefeti el ele vererek gerçekleştirebiliriz” dedi. Bu konudaki kişisel fikrinin sorulması üzerine Erdoğan, “Milletin onay verdiği şeyi bir daha getirmek milleti yorar” yanıtını verdi.

TARTIŞMASIZ AÇILIŞ TÖRENİ

Yeni yasama yılının açılış töreninde daha önceki yıllara göre sakin bir hava hâkimdi. Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkan AKP ve MHP sıralarına bu yıl İYİ Parti de eklendi.

TBMM’de yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı AKP ve MHP’li vekillerin yanı sıra ilk kez İYİ Parti milletvekillerinin tamamı ayakta karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçirdikleri rahatsızlıklar dolayısıyla TBMM’deki özel oturuma katılamadı.

TBMM’de yeni yasama yılı açılışı nedeniyle dün ilk olarak Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un anıta çelenk koymasının ardından İstiklâl Marşı okundu. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM başkan vekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mithat Sancar, Levent Gök ve Celal Adan, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

KILIÇDAROĞLU, OTURUMU İZLEDİ

TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum saat 15.00’te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Meclis’e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Genel kurul salonuna ilk gelen lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu’nun hemen ardından da eski Başbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, genel kurul salonundan içeriye girdi.

İYİ PARTİ BU KEZ AYAKTA

TBMM Başkanı Şentop’un konuşmasının ardından genel kurula gelerek konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Erdoğan’ı AKP ve MHP’li milletvekilleri ayakta alkışladı. Oturumu izleyen İYİ Parti milletvekillerinin de ilk kez tam kadro ayağa kalktığı gözlendi. İYİ Partili vekiller alkışlamadan ayakta dururken, CHP ve HDP ise ne ayağa kalktı ne de alkışladı.

AKŞENER VE BAHÇELİ YOKTU

Meclis’teki tüm özel oturumlara özel önem veren ve hemen hemen her Meclis açılışına ve resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli rahatsızlığı nedeniyle bu kez oturuma ve resepsiyona katılamadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama yaparak, “üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli’nin hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü ve daha sonra da evinde istirahate çekildiğini” ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla genel kuruldaki özel oturuma katılmadı.

‘HAKİMLER KARAR VERECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması genel kurulda geçmiş yılların aksine tartışmalara neden olmadan izlendi. Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanı hâkimler yerine karar verecek değil” ifadesi üzerine ise CHP sıralarından sesler yükseldi. Erdoğan, genel kuruldan çıkarken AKP ve MHP milletvekilleri ayağa kalktı. İYİ Parti milletvekilleri ise Erdoğan’ın çıkışından sonra ayağa kalkmayı tercih etti. Yeni yasama dolayısıyla genel kuruldaki milletvekili sıralarında “boşluklar” da gözden kaçmadı.