CHP’li Taşcıer, TRT’nin bir akademisyeni yalan söylemeye zorlamasını Meclis’e taşıdı

CHP’li Taşcıer, TRT’nin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a, aksine bilimsel veriler olmasına karşın Ankara’daki sulardan kaynaklı salgın hastalık olduğunu ifade etmesi için teklifte bulunmasını Meclis gündemine taşıdı.

Taşcıer, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Bilimsel olarak Ankara’da sudan kaynaklı bir salgın hastalık bulunmadığının ispatlanmasına karşın TRT’nin bir akademisyeni yalan söylemeye ve iftira atmaya zorlamasının arkasındaki amaç nedir?

TRT’nin bir akademisyeni yalan söylemeye ve iftira atmaya yöneltmeye çalışan yöneticileri kimlerdir Bu yöneticilerle ilgili bir soruşturma başlatılacak mıdır?

Vatandaşlarımızın vergileriyle ayakta duran TRT’nin, bir yalan ve iftira kampanyasının örgütleyicisi olmasıyla, tarafsız ve bağımsız kamu yayıncılığı görevi örtüşmekte midir?”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Şenol, sosyal medyadan önceki gün yaptığı paylaşımda, TRT’yi işaret ederek Ankara’daki salgının sulardan kaynaklı olduğu yönünde açıklamalar yapması talebinde bulunulduğunu açıklamıştı.