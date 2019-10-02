Muharrem İnce’den '50+1' değerlendirmesi

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda yaptığı ’50+1′ açıklamasına ilişkin sonra sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu.

İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

“Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken 50+1 kuralını tartışmaya açarak Meclis'e getirebiliriz demek bir daha o oy oranına ulaşamam, oranı düşürelim, yeniden seçilebileyim demektir. Ucube partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanını milletin değil partinin Cumhurbaşkanı konumuna getirmiştir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken oranı değil bu ucube sistemi değiştirmek Türkiye için daha öncelikli ve önemlidir.”