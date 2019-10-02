Nadira Kadirova'nın AKP'li milletvekilinin evindeki şüpheli ölümü TBMM gündeminde

Saadet Partisi (SP) milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüpheleri Meclis gündemine taşıdı.

İslam’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlamasını istediği 14 soru şöyle:

1-Olay ile ilgili Emniyet Müdürlüğünce Kadirova’nın arkadaşlarının ifadeleri alınmış mıdır?

2-Arkadaşları ve ailesinin ifadelerinin alınıp alınmadığı ile ilgili kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili bir açıklamanız olacak mıdır?

3-Kadirova’nın arkadaşı Leyla Niyazova ile son gün olan görüşmesinin telefon kayıtları istenmiş ve gerekli incelemeler yapılmış mıdır?

4-Kendisine yönelik taciz iddiaları hakkında bir konuşması bulunmakta mıdır? Bu iddia ile ilgili arkadaşları Nigar Abdurrahmanova ve Leyla Niyazova’nın ifadelerinin hala alınmadığı doğru mudur?

5-Evdeki diğer çalışanların Kadirova’nın ölmeden önce bir not bıraktığını söyledikleri ve bu notun Emniyet tarafından bulunamadığı iddiaları gerçek midir?

“EV ÇALIŞANLARININ İFADESİ ALINDI MI?”

6-Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün olayın incelemesi henüz yapılmadan intihar vakası olarak vurgulamasının gerekçesi nedir?

7-Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün olay ile ilgili hüküm vererek yargıyı etkileme yetkisi bulunmakta mıdır?

8-İntihar mektubunun olmadığını söyleyen emniyetin, yine söz konusu açıklamasında “…Müntehirenin odasında, intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da olmak üzere tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir” ifadeleri birbiriyle çelişkili değil midir?

9-Ev çalışanlarının ifadeleri alınmış mıdır ve not hakkında gerekli incelemeler yapılmış mıdır?

10-Kadirova’yı intihara sürükleyen nedenler detaylıca incelenmiş midir?

11-23 Eylül’de intihar ettiği söylenen Kadirova’nın cenazesinin 26 Eylül’de olayın üzerinden 3 gün geçmeden memleketi Özbekistan’da defnedildiği doğru mudur?

12-Olay anında evde bulunan kişilerin ellerinde barut izi araştırması yapıldı mı?

13-Merhumenin bedenindeki kurşun giriş noktaları kaç adettir ve bedeninde kaç adet mermi çekirdeği bulunmaktadır?

14-Bedeninden çıkan kurşunun balistik incelemesi yapılmış mıdır?

“NADİRA’NIN ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI MI?”

İslam’ın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle ilettiği sorular da şöyle:

1-Kadirova’nın arkadaşları ve ailesinin ifadelerinin alınıp alınmadığı ile ilgili kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili bir açıklamanız olacak mıdır?

2-Kadirova’nın arkadaşı Leyla Niyazova ile son gün olan görüşmesinin telefon kayıtları istenmiş ve gerekli incelemeler yapılmış mıdır?

3-Kendisine yönelik taciz iddiaları hakkında bir konuşması bulunmakta mıdır?

4-Bu iddia ile ilgili arkadaşları Nigar Abdurrahmanova ve Leyla Niyazova’nın savcılık ifadelerinin hala alınmadığı doğru mudur?

5-Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün olayın incelemesi henüz yapılmadan intihar vakası olarak vurgulamasının hukuki gerekçesi nedir?

6-Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün olay ile ilgili hüküm vererek yargıyı etkileme yetkisi bulunmakta mıdır?

7-Ev çalışanlarının savcılık ifadeleri alınmış mıdır ve not hakkında gerekli incelemeler yapılmış mıdır?

8-Kadirova’nın otopsi işlemleri ne kadar sürmüştür ve sonuçlarında ne gibi bulgular tespit edilmiştir? Otopsi işlemlerinin hızlandırılması için kuruma herhangi bir baskı ya da talep gelip gelmediği soruşturulmuş mudur?

9-23 Eylül’de intihar ettiği söylenen Kadirova’nın cenazesinin 26 Eylül’de olayın üzerinden 3 gün geçmeden memleketi Özbekistan’da defnedildiği doğru mudur?

10-Olay anında evde bulunan kişilerin ellerinde barut izi araştırması yapıldı mı?

11-Merhumenin bedenindeki kurşun giriş noktaları kaç adettir ve bedeninde kaç adet mermi çekirdeği bulunmaktadır?