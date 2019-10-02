Sezai Temelli ellerindeki son araştırmayı açıkladı: Küçük ortağınla yüzde 40 bile etmiyorsun

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında "Cumhurbaşkanını yüzde 50 +1 ile değil yüzde 40 ile seçelim" önerisine ilişkin açıklama yaptı. Temelli, "Sen şimdi yüzde 40 dedin ama son araştırmalara bakmamışsın. Son araştırmalar diyor ki küçük ortağınla birlikte yüzde 40 bile etmiyorsun. Haftaya yüzde 35 sonra yüzde 30" şeklinde konuştu.

Temelli konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Birisi çıkıp diyor ki cumhurbaşkanını yüzde 50 +1 ile değil yüzde 40 ile seçelim. Tamam, iki kişi yüzde 40 alınca eş cumhurbaşkanlığı sistemi mi olacak? Bunlar aritmetik de bilmiyorlar. Sen şimdi yüzde 40 dedin ama son araştırmalara bakmamışsın. Son araştırmalar diyor ki küçük ortağınla birlikte yüzde 40 bile etmiyorsun. Haftaya yüzde 35 sonra yüzde 30.”

"REFORM FALAN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Temelli, 'yargı reformu'na ilişkin yaptığı açıklama ise “göz boyama” ifadesini kullandı.Temelli, şu ifadeleri kaydetti

“Yargıda reform falan söz konusu değil. Bu bir göz boyama, gerçek bir reform için HDP’ye kulak vermek lazım. Bu konuda hazırladığımızı strateji belgesini bütün kesimlerle paylaştık. Bir yol temizliğine ihtiyaç var. Bunu yapabilmek için de TMK’dan başlamamız gerekiyor.”

Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı market alışverişine ilişkin ise “Cumhurbaşkanı markete gitmiş. Gitmiş üç bisküvi almış eline. Üç bisküvi dört buçuk lira. Senin oturduğun Saray’ın aylık gideri dört buçuk milyon lira.” yorumunda bulundu.