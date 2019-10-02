"AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok"

Demokrat Parti lideri, Afyonkarahisar Milletvekili Uysal, yüzde 40+1 tartışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

"Türkiye’nin ihtiyacına göre değil de ‘1 kişi’nin ihtiyacına göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında ne deve ne kuş misali hiçbir kabul görmüş demokratik modelle uyuşmayan bu rejimi anlaşılan kendileri de kısa sürede sorgulamaya başlamış.

‘Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ diye de tabir edebileceğimiz bu model keyfiliği daha da derinleştirmiş, ülkenin kaynaklarını önceliklerden yoksun bir şekilde kullanılmasına daha da fazla kapı aralamıştır.

'SİSTEMİN MİLLETİMİZİN ÖNCELİKLERİNİ KARŞILAMA İMKANI YOK'

Adeta ‘Allah’ın bu asırda bu milleti yönetmekle görevlendirdiği biri var; Ona tabi olalım-o da ne biliyorsa yapsın’ demeye getirilerek propagandası yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletimizin önceliklerini karşılama imkan ve ihtimali yoktur.

Yapılması gereken milletimizin ‘Acil Demokrasi, Acil Adalet’ talebine uygun kuvvetler ayrılığının keskin çizgilerle teminat altına alındığı, ‘1 kişi’den ziyade ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla işleyen bir demokrasinin kurulmasıdır.

Değişimi AKP başta olmak üzere tüm siyasi partiler başka alanlardan başlatmaktan bahsediyorlar. Demokratlar olarak yanlışta yarışan, ‘bunlar gitsin, aynı anlayışla biz yürütelim’ diyen hakim siyasi anlayış ve aktörlerin aksine önce ‘Siyaset Değişecek’ diye haykırıyoruz.

Tarihe kayıt düşmek isterim ki; çürümüş, yozlaşmış, iddialarıyla sınanmış ve kaybetmiş AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yoktur."

