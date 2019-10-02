Erdoğan'ın yüzde 40 kuralından bahsetmesi AKP'de tartışılmaya başlandı

AKP yöneticileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açık kapı bıraktığı yüzde 40 kuralının getirilmesi durumunda partinin daha rahat hareket etme olanağına kavuşacağı değerlendirmesi yapıyor. Meclis’te halkoyuna gitmeden anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğa (400) ulaşılmasının zor olduğuna dikkat AKP yöneticileri, partinin yeni sistemin getirildiği anayasa değişikliğinin hazırlanma sürecinde ‘yüzde 40’ kuralını istediği, ancak MHP’nin kabul etmemesi üzerine ‘yüzde 50+1’in getirildiğine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim barajının yüzde 40’a düşürülmesinin partinin üzerindeki ittifak baskısını ortadan kaldıracağını düşünen bazı AKP yöneticileri, “Yine ittifaklar olacaktır. Yüzde 40’a düşürdüğünüz zaman Erdoğan’ın karşısında da bir yüzde 40’lık kitle olur. Seçime yine ittifaklarla gidilebilir, ancak mecburiyet hissedilmemesi partinin elini rahatlatır. MHP ile yapılan ittifakta görüldü ki, partinin milliyetçi seçmeni MHP’ye kayıyor. MHP’nin oyu arttıyor, partinin oyu azalıyor” değerlendirmesini yapıyor.

MHP’nin daha önce ‘yüzde 40’ı kabul etmediğini anımsatan AKP yöneticileri, “O zaman istememişti, şimdi hiç istemez. Sonuçta bu ittifak, MHP’ye kazandırıyor" dedi. MHP’nin istememesi durumunda bir anayasa değişikliğinin mümkün olmadığı kaydeden parti yöneticileri, “Sadece MHP de değil böyle bir değişikliği CHP’nin de istemesi lazım. 1 yıl önce getirilen sistemle ilgili bir değişikliğin yeniden halkoyuna sunulması doğru olmaz. Bu nedenle referandumsuz bir çoğunlukla kabul edilmeli, bunun için de üçte iki çoğunluk olan 400’ün aşılması gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.

Yüzde 50+1 kuralının değiştirilmesinin doğru olmayacağını belirten bazı parti yöneticileri ise, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları çok net. Tartışma farklı bir boyuta taşındı. Barajın düşürülmesi, ileride çok daha farklı tartışmaların yaşanmasına neden olur. Yüzde 40 ile seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı’nın alacağı kararlar, yürürlüğe koyacağı kararnameler, karşıda kendisini istemeyen yüzde 60’lık bir kitle olacağı için hep tartışılır” değerlendirmesini yapıyor.

ŞENTOP: YÜZDE 50+1 DOĞRU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, bunun yeni konuşulan bir konu olmadığını, anayasa değişikliği hazırlanırken de gündeme geldiğini anımsattı. "Yüzde 40 olabilir ama yüzde 50 üzerinde bir oran kesin kazanma, toplumun çoğunluğunu arkasına alma anlamında bir destektir” diyen Şentop, sistemin iki tur seçim öngördüğünü anımsatarak, “Birinci turda olmadığı takdirde ikinci turda zaten iki aday kalacağından bir tanesi içlerinden yüzde 50’nin üzerinde mutlaka oy alacaktır. Bu da seçmenin, vatandaşların bir ittifakını gerektiriyor ikinci turda. Bu bakımdan ben yüzde 50+1’in doğru olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: CİDDİYE ALINACAK TARAFI YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “muhalefet getirsin değerlendiririz” dediği yüzde 50+1 barajının düşürülmesi tartışmasıyla ilgili olarak, “Ciddiye alınacak yanı yok. Ekonomi ve dış politikadaki sorunları örtebilmek için bunları gündeme getiriyorlar” değerlendirmesini yaptı.

MHP SOĞUK BAKIYOR



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda geçerli olan yüzde 50+1 barajının yüzde 40'a çekilmesine MHP sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı adayının “nitelikli çoğunluğu alarak seçilmesi gerektiğine” dikkat çeken MHP'de, bunun olmaması halinde yeni sistemin tartışmaya açılacağına dikkat çekiliyor.