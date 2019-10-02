CHP lideri Kılçdaroğlu: Ciddiye alınacak yanı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemde Cumhurbaşkanının ilk turda seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1’in düşürülmesiyle ilgili “Muhalefetten gelirse değerlendiririz” çıkışı CHP’de karşılık bulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında bu konuya değinmezken, bir grup gazetecinin soruları üzerine kısa bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’in düşürülmesiyle ilgili “muhalefet getirsin değerlendiririz” çıkışına “Ciddiye alınacak yanı yok” karşılığını verdi. Erdoğan’ın ekonomi ve dış politikadaki sorunları örtebilmek için sistemin revize edilmesi tartışmasını gündeme getirdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Sorunları tartıştırmamak, gündem değiştirmek için bunları söylüyor” ifadelerini kullandı.

Parti kaynakları da CHP’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize edilmesi yönünde bir gündem bulunmadığı görüşünü aktardı. Türkiye’de yaşanan krizin temel nedeninin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu vurgulayan CHP kaynakları; tek adam rejiminin siyasal koşullara göre değiştirilmesi anlamına gelecek hiçbir düzenlemenin CHP’nin hedefi olmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’da bu konudaki tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada; Erdoğan’ın iktidarda kalmak için her türlü formülü ortaya koyduğunu ifade etti. Torun, “Bu yasayı yapan kim? Bu yasayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni önümüze getiren bu yapı değil mi? Şimdi ne değişti de oranı düşüyorsunuz” diye konuştu. İktidarın sistemle ilgili “Eksiklikleri var, revize ediyoruz” dediğini kaydeden Torun, şunları dile getirdi: “Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket edilebilir mi? Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir. ‘Olmadı hadi bir daha düzeltelim.’ Bu yap bozla olacak şeyler değil. Milletin aklıyla alay etmesinler. Bu millet gerçeği gördü, olayın da farkında. Bunu tartışmak demek, demek ki seçilmeyle ilgili kaygısı oluştu, artık seçilemeyeceğini biliyor. Yarın da 40 artı 1 demez, 30 artı 1 der. Bu tamamen içinde bulundukları paniğin, korkunun göstergesi, bunu tartışmayı bile doğru bulmuyoruz.”