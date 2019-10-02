Siyaset kazanı ateşe kondu

Siyaset gündemi açısından 2020 hareketli geçecek. Bunun işaretleri şimdiden gelmeye başladı.

Meclis’in açılışında Başkan Mustafa Şentop’un verdiği resepsiyon sönük geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılmayınca resepsiyonda salon Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kaldı. Kendisi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli mesajlar verdi.

Başkanlık sisteminde ısrarcı olan Erdoğan, çokça kullandığı yüzde 50+1 oy söyleminin tersine çıkış yaptı. Bu oranın düşürülmesine kapı araladı, topu muhalefete attı. Bu yaklaşımdan, Erdoğan’ın kendisine yönelen seçmen ilgisinin zayıfladığı tespiti çıkarılabilir. Ancak yine gündemi belirledi ve “muhalefetin ağzına söz koydu”.

Bu mesaj, siyasi kulislerde farklı yansımalara neden oldu. Kulislerde, “Erdoğan, karşısındaki muhalefet bloğunu dağıtmayı planlıyor. Yüzde 50+1’in düşürülmesi adayların seçilme şansını yükseltir. Aday sayısı artarsa, Erdoğan karşısında bütün bir muhalefet değil, birden çok adaylı muhalefet bulabilir ve bu da işine gelir. Kişisel hedef ise Abbdullah Gül. Bu durum, muhalefetin uzlaşma sağladığı tek isim olmak isteyen Gül’ün işine de gelmez” değerlendirmeleri yapılıyor.

2020 hedefleri

Benzer senaryolar önümüzdeki süreçte çokça konuşulacak gibi. Ancak 2020 özellikle ana muhalefet CHP açısından sınav yılı olacak. CHP kazandığı belediyelerde, bu yıl, bütçe yapmadan uygulama yapmak zorunda kaldı. Önümüzdeki yıl ise bu durum ortadan kalkmış olacak. Her belediye kendi planlamasını yapacak, buna göre bütçe oluşturup yıl içinde uygulayacak. Yani CHP vitrine çıkacak. Bu uygulamaların halktaki karşılığı CHP’nin de geleceğe yönelik siyasi iddiasını ortaya koyacak.

En azından bu durumu değerlendiren iktidar bloğunun, karşısındaki muhalefet bloğuna yönelik bir takım hazırlıklar içinde olduğu artık ortaya çıkmış durumda. Bu noktada Millet İttifakı’nın bileşenlerinden olan İYİ Parti üzerindeki söylentilere her geçen gün yenileri ekleniyor. Yerel seçimlerden güçlenerek çıkan CHP’de iç tartışma-bütünlük sorunları geride kalmış durumda. Aynı şeyi İYİ Parti için söylemek kolay değil. İktidar bloğunun hedefi belli, muhalefeti ufalamak… CHP ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak konusundaki kararlılığı net. Ancak İYİ Parti’deki gelişmeler yalnızca Millet İttifakı’nın değil, Türk siyasetinin yumuşak karnı olabilir. Bu partideki olası gelişmeler seçmeninin tavrına yansıyabilir. Ayrıca “üçüncü ittifak” arayışlarını da İYİ Parti'den bağımsız düşünmek zor.

Siyasi görünüme iktidar partisinden kopanları da eklemek lazım… Kurulması beklenen iki partiyi hesaba katarsak önümüzdeki yıl, en azından bazı girişimlerin deneneceği zaman dilimi olacak. İktidar bloğunun tavrı, kurduğu oyun ve hedefinin ipuçları belirmeye başladı.

Muhalefet bloğu ne yapacak? İktidarın uygulamalarına yanıt mı verecek, yoksa kendi modelini mi ortaya koyacak?

2020’de kaynatılacak siyaset kazanı, ateşe konmuş durumda. Yıpranma sürecine girmiş iktidar bloğu karşısında muhalefet umudu yükseltmeli…