Yalçın Akdoğan'a yeni görev

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan ‘Genel Başkan Danışmanı’ olarak görevlendirilmiştir.” bilgisini paylaştı. Akdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şahsıma AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız R.Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Yüce Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah" dedi.