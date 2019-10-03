AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan ‘Genel Başkan Danışmanı’ olarak görevlendirilmiştir.” bilgisini paylaştı. Akdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şahsıma AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız R.Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Yüce Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah" dedi.
Yalçın Akdoğan'a yeni görev
AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.
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Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 08:36