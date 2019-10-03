Karamollaoğlu, Davutoğlu ile görüşecek

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında eski AKP'li Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin ardından yine eski bir AKP'li olan Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğini açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 22:10

[Haber görseli]Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı TV5 canlı yayınında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile buluşacağını, “Önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğim. Daha sonra da sendikalar, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğim” sözleriyle duyurdu.

Karamollaoğlu dün de, AKP’den istifa eden ve parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Karamollaoğlu, programda şu açıklamalarda bulundu:

Biz kimseden ayrılmadık. Bugün iktidarda olan arkadaşlar bizden ayrıldılar. Dolayısı ile kimse bizi ihanetle suçlayamaz.

(Sistem tartışmaları) Biz Cumhurbaşkanlığı Sistemine değil, ‘adli denetimsiz' Cumhurbaşkanlığına karşıyız.

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Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu