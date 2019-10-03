‘Kırmızı Kitap’ da Saray’ın tekelinde



‘Kırmızı kitap’ta öncelikli tehdit: Terör İçeriği gizli tutulan ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerine göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından sürekli güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce Bakanlar Kurulu’na sunuluyor ve burada onaylanıyordu. Eski sistemde milletvekilleri arasından seçilen bakanların bulunduğu Bakanlar Kurulu’nda görüşülen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, yeni sistemde kabineye sunulmuyor. Artık “MGK Genel Sekreterliği’nin Teşkilat ve Görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi” uyarınca milli güvenlik siyasetini “MGK’nin belirlediği görüşler dahilinde” Cumhurbaşkanı belirliyor. İçeriği gizli tutulan ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerine göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından sürekli güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce Bakanlar Kurulu’na sunuluyor ve burada onaylanıyordu. Eski sistemde milletvekilleri arasından seçilen bakanların bulunduğu Bakanlar Kurulu’nda görüşülen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, yeni sistemde kabineye sunulmuyor. Artık “MGK Genel Sekreterliği’nin Teşkilat ve Görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi” uyarınca milli güvenlik siyasetini “MGK’nin belirlediği görüşler dahilinde” Cumhurbaşkanı belirliyor.

Parlamenter sistemde Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi “devlette devamlılığın” esası olarak müsteşarlara teslim ediliyor ve muhafazası sağlanıyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra müsteşarlıkların kaldırılmasıyla birlikte “Kırmızı Kitap” artık bakanlara teslim ediliyor. Bakanlıklarda değişim yapıldığında belgenin yeni bakanlara teslim edilmesi öngörülüyor.