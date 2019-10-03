Parlamenter sistemde Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi “devlette devamlılığın” esası olarak müsteşarlara teslim ediliyor ve muhafazası sağlanıyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra müsteşarlıkların kaldırılmasıyla birlikte “Kırmızı Kitap” artık bakanlara teslim ediliyor. Bakanlıklarda değişim yapıldığında belgenin yeni bakanlara teslim edilmesi öngörülüyor.
‘Kırmızı Kitap’ da Saray’ın tekelinde
Artık “MGK Genel Sekreterliği’nin Teşkilat ve Görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi” uyarınca milli güvenlik siyasetini “MGK’nin belirlediği görüşler dahilinde” Cumhurbaşkanı belirliyor...
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Yayınlanma tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma, 05:44